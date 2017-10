Losantos revela las maniobras de Soraya para que la juez no meta en prisión a Trapero: "Es la pieza de la negociación"

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dejado en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Finalmente va a quedar en libertad con las mismas comparecencias que le ha impuesto a su intendente, a Teresa Laplana. Tendrá que entregar el pasaporte, tendrá que realizar comparecencias quincenales en el juzgado más próximo y tendrá prohibido salir del territorio nacional.

La Fiscalía había pedido que fuese enviado a prisión sin fianza después de que haya declarado por un delito de sedición, pero la magistrada ha optado por no imponerle la medida cautelar más duras de las existentes. Antes ya había dejado en libertad a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, también en contra del criterio de la Fiscalía.

Según ha explicado este 17 de octubre de 2017 Federico Jiménez Losantos en esRadio la decisión de la juez es una venganza contra la Fiscalía:

"Su Señoría mete en la cárcel a los Jordis, pero deja en libertad al jefe de los Jordis y a la pistola de los Jordis. Su Señoría, hay días en los que no entiendo a la Justicia española. Mejor dicho, la conozco tanto, la tengo tan calada que sé perfectamente por donde va. Pero como me han dicho que Su Señoría es fantástica, no lo voy a comentar. Yo sé lo que le hizo a usted la fiscal el otro día. Y usted también. Pero, por favor, no se vengue de la fiscala con 17.000 hombres armados".