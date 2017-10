Losantos al director de TV3: "¿Así que 'puta España'? Pues a la puta calle todos"

Se esperaba que saliera como una fiera y no ha defraudado. Federico Jiménez Losantos ha vuelto desde esRadio a lanzar un ataque de artillería sobre el aparato mediático del separatismo qu esegún él va "desde las televisiones de Soraya" hasta "La Sexta de Ferreras que me recordaba este sábado la Ser de Ferreras el 13-M".

Y por supuesto, no podía faltar 'Carmen, por favor'. "Falta una secretaría de Estado de Comunicación, porque no la hay; y un Piqué, no un Dastis. El Golpe no se parará por Roures y Godó. Si Rajoy quiere hacerlo, no sirven los que, empeñados en negar el incendio, lo han propagado", escribe este 23 de octubre de 2017 en El Mundo.

Produce vergüenza escuchar a periodistas decir que ahora no habrá 'libertad' en TV3: ¿La ha habido alguna vez? https://t.co/WFMe2kA1Hs — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) October 22, 2017

Pero lo más demoledor ha sido su mensaje al director de TV3, Vicent Sanchis, que ha anticipado que el Gobierno central "no lo tendrá fácil" si pretende tomar el control de los medios públicos catalanes por la vía del artículo 155 de la Constitución, según la batería de medidas acordada este sábado en el Consejo de Ministros.

"Es muy improbable que unos trabajadores que siempre han estado reivindicando la desgubernamentalización de los medios, y que tienen mecanismos de control para evitarlo, accedan a lo que pretende el Gobierno", ha expresado Sanchis en una entrevista conjunta con Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, en Rac1.

Saez de Santamaria en @OndaCero_es hablando de garantizar la neutralidad de tv3. ¿Lo van a hacer como cuando se cargaron TVE por decreto? — Ana Pastor (@_anapastor_) October 23, 2017

Federico le ha respondido recordando cuando en 2006 el actor Pepe Rubianes declaró en TV3: "Que se metan a España en el puto culo a ver si les explotan los huevos". Cuanto más decía "puta España" más reía el presentador y más aplaudía el público. La respuesta del director de 'Es la Mañana de Federico' fue bastante gráfica con el 155 a la vuelta de la esquina: ¿Así que 'Puta España'? Pues a la puta calle todos".

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, una vez acordado el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente del Govern y todos los 'consellers' del Ejecutivo catalán, la administración general de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.

No sé de dónde sacáis que TV3 puede tener una posición no neutral. pic.twitter.com/Xf7WkdFn8X — 🐺 (@huyelobo) October 22, 2017

Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial. Un capítulo en el que estaría incluida la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), cuya presidenta en la actualidad es Núria Llorach.