Odón Elorza estalla y se pone histérico contra el podemita Julio Rodríguez: "¡Señores de Podemos, dejen ya de acusar al Partido Socialista!"

Odón Elorza escenificó a base de rabia y acusaciones un nuevo capítulo de división en la izquierda española entre el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos.

El que fuera alcalde de San Sebastián estalló contra el exJemad Julio Rodríguez en la mesa política de 'Hora 25' de la SER.

El socialista se sacudió así las acusaciones desde las filas 'moradas' que pasan por hacer a su partido cómplice del PP y corresponsable de la grave situación que vive Cataluña.

Elorza estalló y le exigió a su interlocutor que dejaran ya él y su partido de acusar a los socialistas de todos los males cuando el principal responsable de esta delicada y turbulenta situación se llama Carles Puigdemont por echarse al monte y abandonar la legalidad de manera unilateral:

Odón Elorza: Hay actitudes que son extrañas y acaba de haber una por parte de Podemos.

Un gobierno que hace lo que le da la gana, se van sin el apoyo de la mayoría, ¿tiene que responder el Estado de Derecho? y ha hecho un requerimiento dos veces pidiendo que vuelva la legalidad, porque no se puede romper las reglas de juego, y quién no lleva al disparadero es Puigdemont, estos quieren irse sin respetar las reglas de juego.

Puigdemont, al que por cierto eligió la CUP y no la gente, ha continuado con la tensión y los socialistas no queremos que se llegue a aplicar el 155 pero está en manos de Puigdemont, no en las manos del PSOE, señores de Podemos, ¡dejen ya de acusar al Partido Socialista!

Julio Rodríguez: No he hecho ninguna acusación pero ahora la voy a hacer.

Odón Elorza: Será ahora, pero llevan semanas acusándonos de eso