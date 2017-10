Carlos Herrera despluma al "pájaro" de Puigdemont por convertir la Generalitat en un circo siniestro

Carlos Herrera, al igual que otros colegas radiofónicos, se levantó este 27 de octubre de 2017 con una dosis que iba entre la ironía, el sarcasmo, el humor ácido y la mala leche por el espectáculo que todos los españoles vivieron el 26 de octubre de 2017 a cargo del presidente de la Generalitat de Cataluña.

El show de Carles Puigdemont, con tres comparecencias fallidas ante los medios de comunicación, fue este 27 de octubre de 2017 el objetivo del editorial de 'Herrera en COPE'. Arrancaba así:

Recordaba Herrera que:

Ayer, lo adelantábamos, las cuatro cosas que podía hacer este pájaro de la política, Carlos Puigdemont, pues no hizo ninguna de ellas. Añadimos una quinta a última hora, que es la especialidad de este hombre, no hacer nada y pasar la pelota. Esa no la contemplábamos, pues es lo que pasó.

Detallaba cómo fue sucediendo todo:

Resalta que:

El Gobierno no podía aceptar esa humillación. Así que al final, ni elecciones, ni DUI, ni nada. 'Maricarmen, mañana sesión en el Parlament y a ver si votáis vosotros la independencia'. 'No, no, la independencia la declaras tú que eres el presidente'. Junqueras presionando por detrás. Algunos de su propio partido del PDeCAT diciendo que elecciones nada y los del otro partido lo contrario. A eso de las 13:30 iba comparecer para decir que iba a haber elecciones. Después, se dijo a las 14:30, después a las 15:30 ya con la ducha escocesa a todo lo que da, y después por la tarde y por último, le dio la patada a seguir. ¿Qué pasó en esas horas? Pues que todos se le tiraron al cuello. Todo pájaro cantará muy bien pero mucha presión no aguanta.