Campuzano, lejos de agachar la cabeza tras la fuga de Puigdemont, acude a la SER a amenazar y desafiar al PP, PSOE y Ciudadanos

¡Lo que faltaba por ver! En el día en el que Carles Puigdemont se fugó de manera cobarde a Bruselas con la intención y la esperanza de que Bélgica le ofrezca asilo político, el 'Pedecato' Carles Campuzano, en vez de agachar la cabeza ante el bochorno que nos están haciendo pasar a todos él y sus secuaces, se paseó por los micrófonos de la SER más chulo y desafiante que nunca.

Campuzano, que pertenece al mismo partido que ha robado y ha expoliado a Cataluña y a los catalanes (mediante el clan de los Pujol, padre e hijos, con la colaboración de los del 3 o 4%), y que posteriormente, gracias a la inestimable colaboración del vicepresidente Junqueras, ha provocado la fuga de empresas en Cataluña y la huida del turismo, lejos de agachar la cabeza ante el contexto tan surrealista, se vino arriba y amenazó a las representantes de PSC, PP y Ciudadanos presentes en 'Hora 25'.

La amenaza de Campuzano a Meritxell Batet, Andrea Levy y Lorena Roldán pasó por avisar de que volverán a la carga si el 21 de diciembre de 2017 los sediciosos vuelven a salir victoriosos en los comicios autonómicos, los mismos cuya legitimidad negaban por haber sido convocados tras la aplicación del artículo 155:

La mesa de políticos del programa que presenta Ángels Barceló juntó en la noche de este 30 de octubre de 2017 a Carles Campuzano, del PdeCat; Joan Coscubiela, Cataluña Sí que es Pot; Lorena Roldán, de Ciudadanos; Andrea Levy, del Partido Popular, y Meritxell Batet, del Partido Socialista.

Coscubiela: Yo he sido muy crítico con los abusos del Parlament sí, pero el PP, primero en la oposición y luego en el gobierno, ha utilizado el conflicto catalán para buscar votos de manera carroñera

Levy: Vaya falta de respeto que digas esto

Coscubiela: Sí sí, es lo que pasó con la recogida de firmas contra el Estatuto y lo que se ha hecho después, no buscar ni una sola salida. [...] Ahora se ha ganado tiempo hasta el 21 de diciembre pero el 22 seguirá habiendo un problema. El Estado español no puede pretender que el problema se termina haciendo como que no existe. Yo no encuentro otra solución más que el referéndum pactado.

Campuzano: La cuestión de fondo política es que hay una mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado que niega la legitimidad de la mayoría catalana, que optó por lo que optó

Batet: Por la ilegalidad

Campuzano: Meritxell, tienes que leerte a Bernard Crick

Batet: Gracias por la recomendación

Campuzano: El fracaso de un sistema no es otro que dar una solución posible a lo que el sistema cree que es imposible.

Batet: Saltarse la ley, e imponer la minoría a la mayoría no lo es

Campuzano: El entusiasmo democrático que han mostrado Andrea (Levy) y Lorena (Roldán) espero verlo si vuelve a haber una mayoría a favor del referéndum, y que esta vez lo aceptéis. La gran suerte de la decisión que habéis tomado, la de liquidar la autonomía...

Todas: La autonomía la liquidó el señor Puigdemont

Campuzano: ...disolver el Parlament, cesar al Govern, lo va a resolver la ciudadanía de Cataluña. ¿Aceptaréis el resultado? ¡Aceptad el resultado! Hay que leer a Bernard Crick

[...]

Roldán: La oposición también representa a millones de catalanes que ya vimos como salieron ayer a la calle

Campuzano: La pregunta es, ¿si el 21 de diciembre ganamos las elecciones y solicitamos la independencia, será legítimo?

Levy: Esa pregunta Carles...¿el 27 de diciembre de 2015 cuando perdisteis las elecciones plebiscitarias porque no reconocisteis esa derrota y no seguisteis hacia delante?

Campuzano: Porque las ganamos, ganó las elecciones Junts Pel Sí

Levy: Pero perdió el plebiscito

Batet: Ganasteis las elecciones y eso te daba el poder para gobernar, no para declarar la independencia.

Lo que estás defendiendo...para mi son una amenaza las elecciones...lo que ocurre es que si 70 diputados declaran la independencia...con esa mayoría no se puede ni reformar el Estatuto de autonomía.

El señor Puigdemont tuvo la oportunidad de convocar las elecciones y devolver la dignidad a las instituciones y a la sociedad y no lo hizo. Como partidos nosotros tenemos esa responsabilidad. No se trata de cambiar frustración por rabia contenida. Soluciones encima de la mesa.