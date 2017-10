La inesperada respuesta de Sergio Ramos cuando le preguntan por Cataluña que deja ojiplático a De la Morena

Sergio Ramos es auténtico en sus respuestas. Gustará más o menos, pero no suele eludir preguntas y aún a riesgo de equivocarse, dice las cosas tal cual las piensa.

Lo que no podía esperarse José Ramón de la Morena, que le entrevistaba en la noche de este 30 de octubre de 2017 en 'El Transistor' de Onda Cero, era la respuesta del central del Madrid cuando el locutor le pidió que se pronunciara sobre la situación de Cataluña:

No me imagino una Liga española sin el Barcelona. Como español, me preocupa más que nuestro himno no tenga letra que la situación que estamos viviendo.