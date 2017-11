Alsina deja con el culo al aire a Colau

Alsina, una vez más da un repaso a los políticos protagonistas del conflicto catalán y Ada Colau ha salido la peor parada, la "emperadora de la ambigüedad, que dijo Borrell".

Alsina decía respecto a la alcaldesa:

"El domingo no era capaz de decir si Puigdemont era o no presidente en ejercicio. Porque, decía, ella estaba perpleja con lo que sucedía. Ayer ya había resuelto sus dudas, en favor de Puigdemont, claro, y le faltó tiempo para condenar el encarcelamiento preventivo de los ex consejeros. Con esa disposición, tan de Colau, al arte dramático".