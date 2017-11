Jordi Basté exige "salir en masa" a pedir la libertad de los golpistas desde la radio del conde de Godó

Jordi Basté, portavoz de Radio RAC1, el brazo más independentista del Grupo Godó, pretendía en su programa del 6 de noviembre 2017 competir en lágrimas con Mónica Terribas y mostrarse muy afectado por la detención de los ex consejeros con Oriol Junqueras a la cabeza.

Basté suele ser un tipo calmado e imperturbable -como cuando su tertuliano Joan Oliver dijo ante sus micrófonos que todos los españoles eran chorizos y ladrones por el hecho de ser españoles y él no dijo ni pamplona- pero ahora se muestra superado por la detención de Junqueras y compañía:

"¡Es imposible no creer que todo esto es un sueño y que en cualquier momento sonará el despertador!".

Quiso superar a Terribas en dramatismo y se puso a enumerar las cualidades de los detenidos:

"Carles Mundó está encarcelado... ¡Carles Mundó, el hombre más pactista que conozco!", "¡La siempre cándida Maritxel Borras!" llegando a un punto que sólo faltaba música de violín y verle moquear. "¡Es que no puedo entenderlo, estamos en estado de shock!"

El victimismo no puede faltar. Basté se empeñó en reseñar como un policía había insultado a Oriol Junqueras llamándole 'osito'. "¡No puede ser!", clamaba furioso Basté. (No te esfuerces, Basté, no vas a igualar a Empar Moliner en eso).

En su larga trayectoria, el independentista Basté, premio Radio Rey de España 2017, es uno de los que más se ha empeñado en presentar en asegurar que toda crítica a una figura catalana es 'por ser catalana' haciendo calar la idea de que España es un país racista anti-catalán.

El caso más patético fue cuando Carles Vilarrubí apareció en los papeles de Panamá y Jordi Basté se dedicó a decir desde RAC1 que se le criticaba por ser catalán y directivo del Fútbol Club Barça y que si fuera del Real Madrid nadie diría nada.

Pero en el programa del 6 de noviembre 2017, Basté también hizo un llamamiento a toda la clase política y a toda la clase periodística.

"No entiendo que la política y el periodismo no salgan en masa a reclamar la libertad de esta gente. Pienses como pienses, sean independentista o unionista".

Basté hacía un original razonamiento como si los tribunales de justicia españoles fueran una especie de tribunales nazis que encarcelaran a la gente por capricho o sus ideas políticas.

"Lo que más sorprende es el silencio de toda la clase política que no piensa como los detenidos, porque tal como está la justicia cualquier día les puede pasar a ellos" "Lo que está pasando al Gobierno electo de Catalunya, es un aviso a toda la política piensen como piensen. (...) Por cuatro duros y mucha vocación no valdrá la pena meterse en política. (...) Y no estoy hablando de cumplir la ley. Ese debate está sobrepasado [superado]..."

Es curioso que Basté diga que el debate sobre la legalidad está superado, porque es precisamente pensar eso lo que parece haber llevado al truyo a Junqueras, el pactista Mundó o la cándida Borrás de las que habla.

"Cualquier comparación de estos políticos detenidos y delincuentes declarados que están libres por la calle, es que no se sostiene... no se sostiene".

¿Políticos condenados con sentencia firme en libertad? ¿Quiénes? Supongo que se referirá a procesados aún no juzgados o cuya condena aún no es firme. Pero si conoce a alguien condenado en firme libre, se referirá a algún prófugo, por lo que

Basté debería denunciarlo a la policía.

Y terminaba diciendo "A ver si de una puñetera vez suena el despertador", que tiene en su equipo de tertulianos a figuras como Pilar Rahola o Antonio Baños, siempre deseosos de hablar del franquismo y equipararlos con la situación actual.

Hace unas semanas RAC1 sentó en sus micrófonos a tres presos políticos del franquismo Algustí Alcoberro, Magda Oranich y Joaquim Sempere para decir que la situación de los Jordis es peor que la suya porque 'los Jordis están solos y ellos acompañados'.

Que le pregunten a Tomás Centeno, Julián Grimau o a Enrique Ruano si prefieren la situación actual o la que vivieron ellos.

Son como esos separatistas que hablan de la Cataluña como 'campo de concentración' mientras suben fotos de ostras y vino en Instagram. Sí, Bernat Dedéu, hablo de ti.

Lo que no se acaba de entender es si a los tertulianos de RAC1 les interesa tanto hablar de Franco... ¿por qué no le preguntan a la familia propietaria de la emisora, los Godó? De esa etapa saben mucho.