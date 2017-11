Carlos Herrera: "Ahora me dicen que mi 'Maricarmen' jurará la bandera con la Legión y me lo creo"

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, la golpista Carme Forcadell, que se ha acobardado y ha dicho que todo era una mentirijilla.

Llanera ha acordado libertad bajo fianza de 25.000 euros para otros cuatro de los investigados de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, y a todos les ha dado un plazo de una semana para pagar.

El magistrado ha impuesto medidas cautelares para todos ellos una vez que hayan depositado las respectivas fianzas. Así, tendrán prohibido salir del territorio nacional, se les retirará el pasaporte y tendrán comparecencias semanales en el Juzgado.

Carlos Herrera ha dado todo un recital en forma de editorial este 10 de noviembre de 2017 en COPE contra su 'Maricarmen' como llama el presentador de las mañanas de COPE a la presidenta del Parlament, a la que ha tachado de 'gran mentira del independentismo'.

Pero Herrera no se ha quedado en adjetivos graciosos sino que ha ido más allá entrando de lleno en el fondo del problema que es el reguero de cadáveres y destrucción que ha dejado la mentirijilla de Forcadell:

"¿Por qué no te lo pensaste antes, Maricarmen? Ahora me dicen que Forcadell jurará la bandera con la Legión y me lo creo.