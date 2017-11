Roures concede una segunda entrevista a De la Morena para confesarle qué partido vota y atacar al Estado por "encarcelar inocentes"

Jaume Roures se ha tirado un porrón de años sin concederle una entrevista a José Ramón de la Morena y extrañamente, ahora ya lleva dos en un escasísimo plazo.

Tan solo han transcurrido unas pocas semanas desde que el magnate de Mediapro estuviera en los estudios de Onda Cero para someterse al escrutinio del presentador de 'El Transistor' cuando en la noche del 8 de noviembre de 2017 regresó al lugar del crimen--Jaume Roures se revuelve con su oscuro pasado: "No he venido aquí a hablar de mi vida"--.

En el primer asalto el empresario catalán se revolvió cuando su interlocutor quiso ahondar en su vida y en su pasado.

Sin embargo, esa aparente tirantez no debió ser tal y Roures aceptó el envite de volver a desmadejar sus pensamientos y sus contradicciones, que en un personaje como él son muchas y ayudan a contextualizar su compleja personalidad--Carlos Herrera deja retratado a Roures: "A este caradura no le pago yo diez euros por seguir el 1-O"--.

En esta ocasión Roures volvió a tirar de argumentario y cargó contra el sistema capitalista y lo hizo sin ningún rubor a pesar de ser un empresario de éxito que da empleo a más de cinco mil personas. Pero ese extremo también lo negó. Dijo que Mediapro no tiene empleados y sí gente que trabaja con él--El madridismo dice basta: la afición se moviliza en las redes sociales para exigirle a Florentino Pérez que rompa con Roures por cómplice del golpismo--.

Jaume Roures confiesa a De la Morena que es votante de Podemos

El dueño de la productora también confesó un secreto a voces, es decir, que vota a Pablo Iglesias,al que le organizó una reunión en su casa para verse con el golpista Oriol Junqueras, y dijo, ni corto ni perezoso, que el prófugo Carles Puigdemont no es un cobarde por haberse fugado a Bruselas mientras que a su Govern le meten entre rejas: "cobarde es el Estado que los encarcela", argumentó.

No son empleados. En nuestra casa hay gente que trabaja. Y trabajan allí más de 5.000 personas. Y no es mi casa, es de varias personas, si fuera mía...

No es verdad (que yo sea millonario), ya me gustaría ser multimillonario. Y cuando entrevistáis a Florentino, no decís el multimillonario Florentino, y a mí si me lo decís.

No me avergüenzo de nada ni de ser millonario entre otras cosas porque procuro hacer las cosas que creo que debo hacer. Yo de joven no estaba en contra de los millonarios, estoy en contra de actitudes y acciones de gente que tiene dinero y que no tiene dinero. Lo que determina una posición crítica son la consecuencia de esas actividades, no de tener o no tener dinero.

Yo continúo estando en contra del capitalismo, me parece un sistema injusto, la crisis ha puesto de manifiesto lo que es este sistema. Ya no daba para más. La consecuencia es que los ricos cada día son más ricos.

No tengo whatsapp, ni Twitter, ni Facebook, la gente lo utiliza o para exhibirse o para insultar