Carlos Herrera destroza a los "imbéciles" que se creyeron que Vueling expulsó a dos mujeres por hablar catalán

La cuestión catalana ha llegado ya a un grado de paroxismo que cualquier episodio, por nimio que sea, les vale a muchos para montar una cuestión general.

Ahora muchos independentistas han puesto el foco sobre la compañía Vueling porque a alguien le dio por contar que la aerolínea expulsó de uno de sus aviones a dos mujeres por hablar catalán. La noticia, falsa como un euro de madera, fue difundida por el diario de Menorca, reproducida por TV3 y comprada por el prófugo Puigdemont y la expresidenta del Parlamento de Cataluña Nuria de Gispert -La verdad sobre las expulsadas de un avión por hablar catalán deja a 'Puchi' con el culo al aire-.

After 155 an authoritarian wave grows by the day. Expelling someone from a plane because of the language they speak is injustifiable https://t.co/nWFbHLg66u