Godó suelta a su doberman de RAC1 para que aleccione a los golpistas: "El error fue provocar a 'la bestia'"

Durante mucho la RAC1 ha representado el lado más afín a la corpo independentista del Grupo Godó, mientras La Vanguardia pilotada por Marius Carol y la 8TV encabezada por el hoy retirado Josep Cuní intentaban fingir que se indignaban con hipocresía 'julianesca' en la RAC1 estaban sus 'Jordis', Jordi Baste o Jordi Armenteras dispuestos a convertir sus editoriales o tertulias en alegatos victimistas a favor de la independencia y contra un estado que maltrataba a Cataluña.--Jordi Basté exige "salir en masa" a pedir la libertad de los golpistas desde la radio del conde de Godó--

Cuando en septiembre de 2017 comenzó a agudizarse el tema de la DUI (la declaración unilateral de independencia) estos empezaron a recular. El editorial con el que Jordi Basté comenzó su programa el día 14 de noviembre 2017 fue una genuina llamada a la autocrítica. Se comprende si se tiene en cuenta el contexto, dado que muchos dirigentes que lideraron el proceso de sedición del Parlament como Anna Simó están empezando a hacer declaraciones similares contra la vía unilateral.Godó fulmina a Gregorio Morán por no arrodillarse ante el procés

Basté, premio Periodismo Rey de España 2017, no lo olvidemos, se erigía, pues, en profesor que regaña a un niño, profesor del independentismo regañalando/alecciando a los líderes indepes por utilizar métodos inadecuados.

"El independentismo ahora debe responder con el cerebro y no con las tripas. Si se actúa con las tripas siempre puedes tener una satisfacción, pero esta satisfacción dura 24 horas. Ahora habría que actuar con inteligencia, no cometer errores y, sobre todo, no provocar la bestia".

¿Quién es la bestia? Cabría preguntarle a Basté. No lo dice, pero en el que contexto es de suponer que es el enésimo insulto lanzado desde la corpo contra el Estado español. La lección magistral del maestro seguía así:

¿Qué tuvo de hito la votación del 1 de octubre, con censos incontrolables y con la mitad de los colegios cerrados? ¡Ah, las imágenes de garrotazos que tanto difunde la corpo y que han servido y servirán para alimentar el victimismo ‘indepe' durante años! Entonces Basté debería dejar claro que el 1 de octubre será un hito para el ‘victimismo', porque para otra cosa no parece. Pero el ‘maestro' seguía con su lección de cómo llegar a la independencia:

"La independencia no se podrá implementar hasta que no se sea capaz de sumar las fuerzas independentistas con las fuerzas no independentistas. Primero se debe hacer con los autodeterministas. [se refiere a ‘los Comunes', de Podem, Ada Colau, Domenech y demás, con los que el a pesar de no ser ‘indepes' comparten espíritu victimista]"