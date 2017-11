Carlos Herrera fulmina a Beatriz Talegón: "Tonta y fascista"

Carlos Herrera ya nos tiene acostumbrados a contar las cosas sin pelos en la lengua, y en esta ocasión, Beatriz Talegón se ha llevado un 'talegazo' del popular locutor de la COPE, por sus peregrinas declaraciones.

Este miércoles Talegón volvió a colarse en la sección de Santiago González en el programa de Carlos Herrera después de su sonada enganchada en Twitter con el exdiputado de UPyD Carlos Gorriarán, según recoge ESdiario.

Andaban discutiendo los dos a cuenta de una afirmación de Talegón según la cual tanto independentistas como no independentistas habrían puesto dinero para defender a los Jordis encarcelados (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) y sosteniendo que ambos son presos políticos que no han cometido ningún delito a lo que Gorriarán contestó con un

"no hay tonto ni tonta buena".

Después de un tira y afloja el ex de UPyD terminó asegurando que "francamente, hace muchos aprendí que nuestro problema nº 1 son los tontos y tontas" a lo que Talegón se puso digna y contestó con un

"fíjese yo ahí discrepo. Quizás sea tonta. Pero no fascista. A mí los fascistas me dan más miedo. Porque se creen muy listos y tratan de humillar a quien no piensa como ellos. Y cuando pueden les encarcelan o les matan. Prefiero ser tonta que fascista".