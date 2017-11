Monegal se cabrea por las críticas infundadas de Vicent Sanchis y deja al golpista jefe de la TV3 hecho unos zorros

Ferran Monegal ha sacado la munición y la ha arrojado contra dos de los canales públicos más vergonzosos de la historia de la TV española, la TV3 de Sanchis y la TVE del inoperante Gundín.

El crítico televisivo, en su colaboración con el programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero, se ha puesto como el bicho del pantano contra Vincent Sanchis, que había aprovechado previamente su presencia en 'Espejo Público' de Antena3 para criticar a Monegal,

Y es que el tal Sanchis no solo debería taparse un poco más por las flagrantes faltas de ética y moral en relación al proceso separatista del canal que dirige sino que se permite el lujo de ir descalificando a quienes critican su gestión.

Otero ya quiso tirar de la lengua a su colaborador: "creo que esta mañana le habrán pitado los oídos" y acto seguido dio paso a un corte donde salía Sanchis diciendo que Monegal no tenía ni idea de lo que hablaba.

El otro dia Monegal salió diciendo que yo había hablado de un informe de la empresa pública CFK y que este informe era un tinglado, esa empresa tiene mucho prestigio y este señor no tiene ni idea de lo que estaba hablando y estaba comprometiendo a una empresa que tiene un prestigio que defender.

El aludido recogió el guante con evidente fastidio y lo mandó a freir monas:

Yo nunca hablé de esa empresa porque no la conozco. Yo lo que dije es que este muchacho se vanagloriaba, que fue puesto a dedo hace cuatro días en una reunión nocturna para calentar TV3, pues se vanagloriaba de un informe de una empresa que certificaba la gran honestidad informativa de su cadena y yo lo comenté, pero sin citar a esta empresa porque no la conozco. Estos informes son como las auditorías, se cocinan a gusto de quien la paga.

Es curioso que me diga que yo no tengo ni idea de nada cuando el es director de televisión y no tiene ni idea de televisión aparte de ir de tirador a un programa de debate.