El 'neutral' director de RAC1, Eduard Pujol, irá en la candidatura de Carles Puigdemont

Este 19 de noviembre se hicieron públicas las candidaturas de los partidos para las elecciones al parlamento catalán del próximo 21 de diciembre.

Carles Puigdemont lidera una candidatura denominada Junts per Catalunya, que es la nueva denominación de Convergencia Democrática de Catalunya - Partido Demócrata Europeo Catalán, formación que pese a estar asfixiada por la corrupción levanta la cabeza como una víbora.

La lista presentada por el ex presidente prófugo desde Bélgica podría ser la versión contemporánea de La Hidara de Lerna. En lugar de siete cabezas de serpiente tiene a fanáticos, que pueden llegar a ser igual de feroces que aquellas serpientes.

En la lista de Junts per Catalunya tras el nombre Carles Puigdemont figura el ya célebre Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC y actual inquilino de Soto del Real para desgracia de sus compañeros de celda que se hizo conocido como líder del grupo radical Crida una organización dedicada a fomentar el odio contra España (fue noticia por primera vez por retirar la bandera de España del Palau en los ochenta) y que pedía el voto para los proetarras en las elecciones europeas de aquella época.

Con Puigdemont también están algunos de sus ex consejeros prófugos como Jordi Turull, el ex consejero de la Presidencia que mostró su talante al asegurar que los catalanes que no apoyaran el ‘process', no eran catalanes sino "súbditos".

En el campo mediático nos encontramos a Laura Borrás, presidenta de la directora de la Institución de las Letras Catalanas, que se hizo famosa como tertuliana de TV3 cuando pedía a la Generalitat creara una oficina para poner querellas a los tertulianos que criticaban al nacionalismo catalán.

Pero Laura Borrás llegó al cenit del fanatismo cuando en el acto de firma del compromiso del referéndum de Puigdemont con Junqueras el pasado 21 de abril, actuó de telonera leyendo un manifiesto de apoyo donde advertía de posibles acciones de España "para detener la voluntad de los catalanes como cuando asesinaron al presidente Companys".

Otro tertuliano en las listas es Francesc de Dalmases habitual como comentarista en Catalunya Radio y director de la revista Catalán Internacional View y columnista de Nació Digital desde donde ha publicado artículos como aquel de ‘Bombardear Barcelona' donde poco menos que decía que España tenía una obsesión con bombardear de una manera u otra la capital catalana.

Y también tenemos a Eduard Pujol, el que fuera hasta ahora director de la radio del Conde de Godó, RAC1 Eduard Pujol fue durante años la mano derecha de Jordi Basté (ya lo era cuando ambos estaban en Catalunya Radio).

Precisamente Basté le dedicó unas elogiosas palabras en antena el sábado, como también lo hicieron otra figuras de RAC1 como Toni Clapés elogiando la valía profesional de Pujol, lo que ya no podrán elogiar es su ‘neutralidad' u ‘objetividad' ¿verdad?

Otro que tampoco podrá hablar mucho de objetividad es el que fuera durante décadas corresponsal de TV3, Martí Anglada, que dejó de disimular cuando le dejaron a cargo de la ‘embajada' de Catalunya en Francia y Suiza.

Hay más nombres populares a más de uno es Anna Tarrés que fuera Seleccionadora Española de Natación sincronizada (ya se sabe que ser independentista no es incompatible a cobrar de todos los españoles), fue despedida y acusada de maltratar a sus nadadoras y tras una etapa en China ahora es descaradamente anti-española. O Marina 'dije digo diego' Geli que al final figurará en la lista en un puesto testimonial apenas unos días después de haber negado que fuera a figurar.

Mención especial merece Héctor López Bofill menos conocido como catedrático o jurista y más como talibán en las redes sociales bastante, el pasado 29 de julio de 2014 publicaba en su tuit "català única llengua oficial i no concessió de ciutadania aquells que no n'acreditin el coneixement" (Catalán: única lengua oficial y que no se conceda ciudadanía a quien no acredite su conocimiento) y otros tuits de ese estilo.

Parece que el muy cobarde ha borrado rápidamente sus mensajes más chungos a lo Ramón Espinar en cuanto se ha confirmado su candidatura política, aunque en redes y digitales quedan algún pantallazo de su actividad como tuitero, como aquel en el que hablando del asesinato de la diputada laboralista británica Jo Cox aseguró comparándolo con la situación catalana: "El asesinato de Jo Cox demuestra que, por desgracia, toda transformación constitucional pide muertes", un tipo de tuits que ya le ha obligado a hacer alguna que otra visita a los juzgados.

Un perfil idóneo para esa revolución de las sonrisa que tanto gusta a Carles Puigdemont.