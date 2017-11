Carlos Herrera sacude sin piedad a los 'separatas' que arruinan Cataluña: "Tontos hay muchos, están sueltos y van sin bozal"

Es una pésima noticia para Cataluña, pero también para España. El 'procés' deja a Barcelona sin la Agencia de los Medicamentos. Ámsterdam, elegida en un sorteo ante Milán como la sede del organismo europeo. La ciudad española queda en quinta posición a las primeras de cambio como consecuencia del desafío independentista.

La candidatura de Barcelona recibió 13 votos en la primera ronda, aún menos que Bratislava, y fue eliminada en la primera ronda. También Bruselas y Lille (Francia) fueron eliminadas. Dublín, Malta y Zagreb se habían retirado antes de empezar la votación y solo pasaron la primera ronda Milán, Ámsterdam y Copenhague. Al final quedaron solo Milán y Ámsterdam y a falta de desempates por votación, la decisión se tomó por sorteo en favor de la principal ciudad de Holanda.

El independentismo cargó también contra Rajoy y con la vista puesta en las elecciones del 21-D. "Con violencia, retroceso democrático y el [artículo] 155 [de la Constitución], el Estado ha sentenciado" la candidatura barcelonesa, dijo el expresidente Puigdemont en las redes sociales.

El exconsejero Toni Comín explicó que "Barcelona era la mejor candidatura en el plano técnico" pero que desde el 1-O "todo cambió": "Cuando la Generalitat fue apartada la candidatura, Barcelona perdió posiciones. Ha sucumbido bajo las porras del ministro Zoido y del Gobierno español".

"Una agencia como esta no se va a enviar a un país con una calidad democrática tan baja", criticó en clave electoral. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cargó contra unos y otros: contra la declaración de independencia y contra la aplicación del artículo 155.

Según el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, se ha debido a que Mariano Rajoy "no ha estado a la altura". En un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter, el separatista asegura que no "son ni Cataluña ni Barcelona quienes han fallado".

"Que Carles Puigdemont se haya atrevido a culpar al Gobierno de este resultado solo demuestra su bajeza moral y su absoluta incapacidad para reconocer la realidad", se queja ABC.

"Hay quien cree que en España había otras candidaturas que hubieran podido cumplir también los requisitos exigidos y que no estaban contaminadas por el virus de la inestabilidad que ha traído el independentismo. Sin embargo, eso habría sido hacer el juego otra vez a los que se empeñan en abonar el victimismo separatista o el aislacionismo de todo lo que tenga que ver con España".

Pero la mejor estocada a los separatistas se la ha dado Carlos Herrera en su editorial de las 7 h de este :

"Tontos hay muchos, están sueltos y van sin bozal"

¿Se acuerdan lo que decía Ada Colau, alcaldesa de Barcelona? "No deis mucho la lata con la Agencia Europea del Medicamento. No habléis muy alto de ella, porque la EMA es un tema que no es del agrado de las bases de Barcelona en Comú", decía la regidora.

A las 8h Herrera ha dicho algo tan obvio que se cae por su propio peso:

"¿Alguien de verdad creía que podía ganar la candidatura de Barcelona con una alcaldesa que es anti-todo, de verdad creían que Barcelona, gobernada con estos individuos que querían sacar a Cataluña de la Unión Europea, podían tener alguna aspiración? Ya no solo se van empresas sino que tampoco llegan las que tienen que llegar y oportunidades como estas se desvanecen"

Bieito Rubido también tiene algo que decirles a estos mequetrefes:

"No nos echen al resto del país la culpa de este nuevo fracaso. Los independentistas son los promotores últimos, mal aconsejados por su contumacia. Lo peor, por tanto, está por venir: salvo que se forme un gobierno constitucionalista tras el 21-D, me temo que la inoperancia administrativa irá a más, toda vez que Cataluña parece dispuesta a seguir deslizándose, en un proceso irracional, por la pendiente de la ruina y del ocaso. La realidad siempre es terca, y fatal pecado social, relacionarse mal con ella".

En Bruselas todo eran ayer aplausos para Ámsterdam; bajo los focos no hubo explicaciones sobre el resultado de Barcelona. "El desafío independentista y la incertidumbre generada en las últimas semanas han sido decisivos", subrayó una alta fuente europea a este diario. "España volverá, pero es otro mazazo; no por esperado es menos mazazo", indicaron fuentes diplomáticas.