Javier García Isac (Radio Ya): "Los que tienen nostalgia de Franco son los de la izquierda, que no hacen más resucitarlo todos los días"

De 7 a 11 de la mañana y de lunes a viernes las mañanas comienzan en Radio Ya con el análisis político nacional e internacional de Javier García Isac. Sin tapujos y sin censura, En la boca del lobo repasa la actualidad con información, opinión y tertulia.

La opinión, no apta para bizcochables y siempre sincera del lobo y director del programa Javier García Isac, la información de última hora y sin sesgos proporcionada por la periodista Rebeca Fernández y el comentario en la tertulia diaria con colaboradores de la más alta talla.

Javier García Isac visita Periodista Digital a punto de cumplirse un año del nacimiento de Radio Ya, un proyecto que crece como la espuma ocupando un espacio radiofónico de derechas pero en el que se habla y opina con total libertad.

Al director de 'En la boca del lobo' lo que ilusionó desde un primer momento fue la "defensa de valores, de unos principios que te hacen único". No le simpatiza con la idea de que Radio Ya se asocie a una radio de ultraderecha, "porque empezar con el himno nacional a las 7 h de la mañana debería ser lo más normal, y no una cosa de la extrema derecha. Además, esta radio no es de ningún partido y está abierta a todos. Aquí se respira libertad".

Javier García Isac es Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, en la actualidad, es el director de Radio Ya, así como articulista del Diario Ya y presidente del Club Financiero creado por este diario digital.

Además, es director de los programas Una hora en libertad y Entre viajes y fogones y co-presentador, junto a Pío Moa, de Cita con la historia. También participa como tertuliano en el programa de debate El gato al agua de Intereconomía TV y es colaborador de diferentes medios de comunicación como, entre otros, el diario digital Decisión Económica.