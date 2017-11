‘El Hormiguero 3.0’: Julia Otero: «La mitad de los ciudadanos no contamos para nada para el gobierno de la Generalidad»

El presentador reconoció la gran deuda profesional que tiene con Julia Otero, la primera persona en darle a Motos una oportunidad para locutar en una radio nacional. « Pero hace ya mucho de todo aquello, más de veinticinco años», recordó la locutora.

Este miércoles el programa de Pablo Motos contó con una excepcional invitada, la periodista Julia Otero. La presentadora de «Julia en la Onda» llevó a «El Hormiguero» todas las novedades de su espacio radiofónico y aprovechó su presencia para repasar la actualidad, que sin duda viene marcada por la precampaña electoral, según recoge ABC.

La periodista, que lleva ya muchas décadas entregada a su oficio, sigue haciendo su trabajo con la misma pasión que el primer día. «Estoy todo el día en la radio, mi vida es la radio, pero me gusta mucho. No tengo tiempo para nada, ni para ir al ginecólogo, pero me gusta».

Dadas las turbulentas circunstancias en las que se encuentra nuestro mundo, Motos interrogó a su invitada por uno de los más inquietantes cataclismos que hemos experimentado en los últimos años: la conocida como «posverdad». «La verdad está perdiendo su valor. Eso de la posverdad es una palabra que no necesitamos, es la mentira de toda la vida», argumentó la periodista. Desde su programa de Onda Cero, Otero trata de hacer una humilde contribución a frenar la oleada de bulos y «fake news». En las secciones «Maldita hemeroteca» y «Maldito bulo» de su programa desmonta las falacias y embustes que corren por la red como la pólvora.

