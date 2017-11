El comisario político Juan Carlos Monedero ataca a Carlos Herrera por "haber hundido la audiencia de TVE" cuya indemnización "pagaremos todos"

Carlos Herrera ya es historia en TVE. Su programa '¿Cómo lo ves?' ha sido cancelado después de seis emisiones a pesar de que el contrato que ambas partes habían firmado preveía alcanzar las 13 ediciones--Carlos Herrera habría arrasado si hubiera hecho en TVE lo que hace cada mañana en la COPE--.

El programa del locutor de COPE tuvo un tibio arranque y tras alguna que otra probatura, con cambio incluido a los sábados, la corporación pública decidió bajarle el telón de manera precipitada--Rufián se mofa del precipitado adiós de Herrera a TVE y Hermann Tertsch se pregunta si el de ERC será su sustituto--.

Herrera definió lo ocurrido así. "Si los resultados no acompañan, el trabajo se acumula en radio y el día supone un handicap personal lo mejor es acordar un amable cese de esfuerzos", a la vez que agradecía a Televisión Española el hecho de haber confiado en él.

Solo tengo palabras de gratitud para @rtve por su confianza. Si los resultados no acompañan, el trabajo se acumula en radio y el día supone un handicap personal lo mejor es acordar un amable cese de esfuerzos. Es un honor haber trabajado con compañeros a los q admiro. Gracias

Juan Carlos Monedero, enemigo íntimo de Herrera, no dudó en aprovechar lo sucedido para cargar las tintas contra el comunicador, al que le acusó de haber "hundido la audiencia" de una RTVE que pagamos todos.

Y añadía, "si la hunde en COPE, la iglesia inmatricula la Mezquita y así le cubre los gastos al amigo".

Y a ti por tus "trabajos intelectuales" te han pagado una fortuna unos políticos de un país que se muere de hambre. No se te indigesta la comida cuando la compras con dinero de inocentes venezolanos?. Pareces un miserable.

Ese comentario es ruin, estás lleno de odio. Retirar un programa porque no funciona no es raro...alegrarse por ello confirma la personalidad e ideología que representas. Tu partido no merece que tú lo hundas con esos comentarios mezquinos