Catalunya Radio: "La mayoría de los españoles consideran que los catalanes no tienen derecho a su libertad"

Si TV3 está reciclando a unos cuantos frikis con el único objetivo de que pongan a parir a España y su funcionamiento, en Catalunya Radio, la radio pública, mantienen un plantel de comentaristas entre los que destacan un gran número de políticos jubilados.Mónica Terribas justifica su sueldazo tildando de "presos políticos" a los golpistas en Catalunya Radio

Sí la semana pasada Ernest Benach o Nuria de Gispert se dedicaron a hacer un listado de agravios, en el programa de ‘Els Matí de Catalunya Radio' del 23 de noviembre tenían de comentarista a Joan Puigcercós para que hiciera una radiografía de la malignidad de la mayoría de ciudadanos del Estado español.Mónica Terribas utiliza unos versos de Espriu para insinuar que España es "una tierra salvaje y cobarde"

"Ahora estamos en una dinámica de bloques, y el bloque que se ha creado en Madrid es un bloque PP-PSOE-Ciudadanos. Al final, a la hora de afrontar los problemas de fondo, yo no veo los matices ni las diferencias. Y creo, sinceramente que no es una cuestión democrática es una cuestión demográfica" "Hay una mayoría de ciudadanos españoles que consideran que Cataluña no tiene derecho a su libertad, y sólo una minoría cree que sí, pero son minoría".

De esta manera, Puigcercós, aseguraba sin que le temblara la voz que la mayoría de españoles eran unos represores que negaban a Cataluña su libertad. Salva sólo a una minoría (los de Podemos, básicamente).El terrible desafío al Gobierno de la musa Mónica Terribas en Catalunya Ràdio

Puigcercós, que aseguraba que en España "hay un proceso de involución", fue el líder de Esquerra Republicana de Catalunya con notorio éxito para los partidos que estuvieran en frente de ella (ERC se desmoronó en las autonómicas con él de candidato y en las municipales con él como líder), una etapa en la que Puigcercós ya se destacó por comentarios racistoides del tipo de que Catalunya mantenía a los andaluces, una comunidad donde "No pagaba ni Dios" sus impuestos.

"La Ley de Estabilidad Presupuestaria busca el control de Cataluña"

En la tertulia de dinosarios políticos jubilados también andaba Dolors Camats, que fue presidenta de Iniciativa per Catalunya Verds (que no se sabe bien si existe o no o quedó disuelta entre ‘los Comunes' o el ex ministro del PP García Margallo, que les sirve para presentarle como representante de España. Margallo y Puigcercós mantuvieron alguna discusión, que parecía más una cuestión de tecnicismos que otra cosa.



• Joan Puigcercós - ¿Cuándo haya elecciones se ha acabado el 155?

• García Margallo - No. Gobierno

• Joan Puigcercós - Es eso lo que quería que quedara claro...

• García Margallo - Alguien tiene que ocuparse de que los hospitales funcionen, o las escuelas funciones...

• Joan Puigcercós - Yo creo que funcionan y no gracias a los políticos. Ya funcionan perfectamente. (...) Que la gente no crea que el 155 se ha acabado el mes que viene. Tenemos 155 para cuatro o cinco meses. (...) La Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 155 forman parte del mismo problema...

• García Margallo - No es verdad

• Joan Puigcercós - Si Catalunya tuviera un trato como el del País Vasco (...)

• García Margallo - No es verdad. La ley de Estabilidad presupuestaria se aplica en Murcia y en Flandes, porque trae causa del Pacto Fiscal Europeo. (...)

• Joan Puigcercós - A Euskadi no se le aplica la ley de estabilidad presupuestaria.

• García Margallo - Claro que sí.

• Joan Puigcercós - (...) La Ley de Estabilidad Presupuestaria y el 155 beben de la misma fuente. Son un intento permanente de control para no solucionar un problema político. Si tuvieran el mismo trato que Euskadi probablemente ahora no estaríamos así-

• García Margallo - Perdóneme pero no beben de las mismas fuentes. El artículo 155 bebe de la Constitución y el control de gastos viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que es de este año.

• Joan Puigcercós - La inspiración política es la misma, la intervención, el control de Catalunya.

La tertulia de El Matí no es la única que tiene Catalunya Radio, por ejemplo el mismo día en que Puigcercós intervenía en la mañana para decir que la mayoría de los españoles no querían que los catalanes fueran libres, en la tertulia del mediodía estaban Empar Moliner, Anna Manso, Toni Garcia Ramon y Miquel Fernández, que se dicaron a poner a caer de un burro a los ministros Rafael Català y Alfonso Dastis - apodado como "ministro Pastis" - presentados siempre como anticatalanes. La que quiso dar más la nota fue Moliner que, tras poner unas declaraciones de Catalá preguntó '¿puedo vomitar?"

A lo mejor así Moliner entiende lo que muchos españoles, en especial los catalanes no independentistas, sienten cuando escuchan las arengas de ella o Puigcercós pagadas por el dinero público de todos.