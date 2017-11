Herrera critica los desmanes del "demente de los bosques belga" y la chuleta Marta Rovira

Como recuerda Jaime González en 'ABC' este 28 de noviembre de 2017, no hace tanto tiempo que Ada Colau iba por Barcelona disfrazada de abeja Maya con unos «leggins» amarillos y una capa a juego sobre un maillot negro con una «V» en el pecho.

Ada era un símbolo de resistencia, una iracunda activista social aparentemente comprometida con la defensa de los desahuciados que dio el salto a la política aprovechando la fase más cruda de la crisis económica.



Y disfrazada, 'Nada' Colau clavaba sus garras en el cuello del Gobierno de Mariano Rajoy y se olvidaba del Govern de Artur Mas, de cuya diligencia para aplicar recortes sociales sin que le temblara la mano pueden dar buena cuenta millones de catalanes. Cualquiera diría que firmaron un pacto de no agresión.

Con el paso del tiempo, Ada Colau alcanzó la alcaldía de Barcelona y la estrategia de retroalimentación entre las fuerzas independentistas y el populismo de izquierdas fue tomando cuerpo, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Barcelona es hoy un gigantesco tablón de anuncios a favor de la causa separatista.

Y de imposturas, como esa y hasta más gordas, ha comenzado hablando este martes Carlos Herrera en su filípica de la Cadena COPE:

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es martes 28 de noviembre de 2017, a un mes vista del Día de los Inocentes. Más nubes y un poco de lluvias. Serán pocas pero bienvenidas sean.

A una semana de la campaña electoral en Cataluña, parece que estemos ya en campaña.

Es una campaña en la que si la oposición no se despista, la que forman el PP, Ciudadanos y el PSC de Iceta, si no se despistan, le han dado la campaña hecha. Entre el demente este de los bosques belga y Marta Rovira, que insiste en que 'no pediremos permiso para implementar la república'.

Y no sé qué es eso de 'no pediremos permiso'. ¿Quiere decir que si ganan las elecciones los de Esquerra volverán a proclamar la república y volverán a entrar en la cárcel? Y volver a salir de la cárcel como están pidiendo estos, para ver al juez y decirle que acatan su destitución y la declaración de la independencia.

Hay un informe de la Guarda Civil que dice aquí la llorona de Marta Rovira tenía una organización clave. Al parecer la tenía. Eso está en posesión del juez que la puede llamar a declarar.

Es decir, lo mismo que salen unos, puede entrar otra. Pero esta en cuanto llegue al juez se pondrá a llorar y ya está.

Toda esta casta, porque si hay una casta en Cataluña, es la que ha llenado el espacio público de mentiras, fantasías y promesas imposibles. La fuga de empresas, la división social..., y ahora la 'eurofobia'. Y hay mucha gente que está dispuesta a votarles. Pues es así.

Además, está organizado el sistema de votación en Cataluña que no vale lo mismo en Barcelona que en una aldea. La reforma de los sistemas electorales en España es una de las asignaturas pendientes.

Pérez Rubalcaba, el anterior secretario general del PSOE, lo que ha propuesto sobre la reforma constitucional de la que tanto habla Sánchez sin precisar el que, Rubalcaba habla del artículo 68, el que dice que se considera la provincia como la circunscripción electoral. Cambiar eso, es cambiar el sistema electoral. Esto supone a las formaciones nacionalistas que viven bien de este reparto de los votos, supone un palo.

Lo que viene a decir el socialismo de Sánchez es 'debemos quitar dinero a las regiones más pobres y se lo tenemos que dar a los vascos. Siempre que se puede hay que apoyar a Podemos para conseguir a ayuntamientos que no se han ganado. Y que se adoctrinen a los niños en Cataluña'.

Esto, algunas cosas ha venido a decirlas Iceta en unas declaraciones en las que dice 'si de mi depende, no habrá repeticiones de elecciones'. Una forma de 'tranquilos que no apoyaremos a la derecha y a la señora Arrimadas'. Iceta dice que el que quiera que gobierne Arrimadas que la vote a ella, no a mí. Totalmente de acuerdo. Pero antes de las elecciones uno dice las cosas como si fuera a ganar y luego lleva todo a pactos.

Vamos a dejar que sigan diciendo tonterías Puigdemont y demás y que salgan de la cárcel Junqueras y compañía.

Que pasen los días. El presidente de Freixenet algún día habrá que agradecerle la sensatez, ha dicho que como gane el secesionismo el 21-D, al final va a quedar en Cataluña..., el último que apague la luz. Hoy la SEAT dice que si mañana hacen un referéndum como dice el fugado en Bélgica, no dejan ni un tornillo. Estando las cosas como están. A ver cuántos modelos de SEAT fabrica en Martorell. Cuando hay un nuevo modelo lo puede hacer el Checoslovaquia y si no, al tiempo.

Hay varios debates abiertos. El debate territorial. Algunos varones del PP piden más claridad en el cálculo del cupo. Hoy también despedimos a un buen hombre, a un buen tipo, un gran jurista y un hombre valiente. Desde la economía y la educación exquisita, fue inflexible en la aplicación de la ley contra todos aquellos que se la saltaron en Cataluña. El señor José María Romero de Tejada que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia.