EGM / Cataluña dispara a Alsina y Herrera y penaliza a la SER

La crisis en Cataluña, con el estallido del proceso independentista, ha catapultado a Carlos Herrera y a Carlos Alsina en la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2017, que se ha dado a conocer este 30 de noviembre.

La SER es la única de las grandes que pierde fuelle y sufre una leve bajada mientras que COPE, Onda Cero, RNE y esRadio ganan oyentes respecto al anterior estudio.

La polarización y radicalización de la sociedad se refleja también en la audiencia catalana. RAC-1 bate su récord y se queda cerca del millón de oyentes (Jordi Basté tiene 729.000 oyentes).

No se queda a la zaga Cataluña Radio, que también marca un dato esclarecedor (743.000 oyentes) con la polémica Mònica Terribas superando el medio millón de fieles en la franja matinal.

SER: 4.336.000 oyentes (4.409.000)

COPE: 2.894.000 oyentes (2.708.000)

Onda Cero: 1.950.000 oyentes (1.893.000)

RNE: 1.391.000 oyentes (1.353.000)

esRadio: 428.000 oyentes (383.000)

La Cadena SER consolida su liderazgo, alcanza los 4.336.000 oyentes y suma nuevos oyentes respecto a 2016 https://t.co/eQLM3a8wng #EGM pic.twitter.com/LTBWvidRrQ — Cadena SER (@La_SER) 30 de noviembre de 2017

En cifras globales, baja el consumo total de la radio pero el pulso informativo, con una actualidad en ebullición a causa del proceso independentista provoca que la radio generalista suba en oyentes.

Total radio: 24.594.000 oyentes (24.874.000)

Radio generalista: 11.811.000 oyentes (11.649.000)

Radio temática: 14.829.000 oyentes (15.558.000)

Radio musical: 13.895.000 oyentes (14.615.000)

MAÑANAS: CARLOS HERRERA, CIFRA RÉCORD



Alsina y Herrera son los grandes triunfadores de la franja matinal.

La estrella de COPE se va más allá de los dos millones de oyentes gracias a un incremento de 251.000 oyentes mientras que su sustituto en Onda Cero crece 216.000 y llega a los 1.309.000 oyentes.

Sin embargo, en el que sin duda debería ser de los días más felices desde que aterrizó en la emisora episcopal, el presentador de 'Herrera no ha pasado por alto la oportunidad de quejarse por una renovación que no llega: "la COPE no me ha renovado y tampoco veo que tengan prisa por hacerlo", ha declarado.

El líder 'Hoy por hoy' se queda por debajo de los tres millones mientras que 'Las mañanas' de la emisora pública no llega al millón.

El estreno de Toni Garrido en sustitución de Gemma Nierga en la SER se ha saldado con una bajada en el computo global del programa.

Hoy por hoy (SER): 2.998.000 oyentes (3.047.000)

Herrera en COPE (COPE): 2.132.000 oyentes (1.881.000)

Más de Uno (Onda Cero): 1.309.0000 oyentes (1.093.000)

Las mañanas de Radio Nacional (RNE): 979.000 oyentes (925.000)

TARDES: A JULIA OTERO LE SIENTA BIEN TRABAJAR UNA HORA MÁS



Desde esta temporada Julia Otero tiene una hora más por las tardes y de momento la decisión le ha reportado una razonable subida, lo cual le consolida como la segunda opción de las tardes, donde sigue líder Carles Francino con 'La Ventana' a pesar de su leve pérdida.

541.000 personas pasan ya cada tarde con @Juliaenlaonda y @julia_otero , que mejora sus datos en 29.000 oyentes. Es el segundo programa más escuchado de la tarde https://t.co/p74Zn5bZmv pic.twitter.com/XRvEmQCBCK — Onda Cero (@OndaCero_es) 30 de noviembre de 2017

La Ventana (SER): 880.000 oyentes (907.000)

Julia en la Onda (Onda Cero): 541.000 oyentes (512.000)

La tarde (COPE): 486.000 oyentes (441.000)

Esto me suena: las tardes del Ciudadano García (RNE): 332.000 oyentes (356.000)

NOCHES: BUENOS DATOS PARA JUAN PABLO COLMENAREJO EN 'LA LINTERNA'



A pesar de su bajada, Ángels Barceló marca el paso en las noches informativas en una oleada que premia a Colmenarejo y su 'Linterna' de COPE y al 24 horas de RNE, con 'La Brújula' de David del Cura en situación estable.

Hora 25 (SER): 1.032.000 oyentes (1.156.000)

La Linterna (COPE): 738.000 oyentes (639.000)

24 Horas (RNE): 411.000 oyentes (335.000)

La Brújula (Onda Cero): 345.000 oyentes (344.000)

MADRUGADAS DEPORTIVAS: DE LA MORENA, EL ÚNICO QUE AGUANTA EL TIRÓN

Caída de la audiencia de los programas deportivos nocturnos. El único que se mantiene, y mejora levemente sus cifras, es el incombustible José Ramón de la Morena.

Los oyentes parecen haber premiado así el pulso informativo que 'El Transistor' ha mantenido con la dantesca situación de presuntas corruptelas que se vive en el seno de la Federación Española de Fútbol.

La apuesta por la investigación y la denuncia de todo lo relacionado con el órgano institucional más importante de nuestro fútbol y la vuelta al 'levantar alfombras' quizás ha reencontrado al De la Morena de toda la vida con sus fieles.

'Castañazo' importante de Juanma Castaño en las noches de COPE, que se deja un total de 86.000 oyentes de 'El Partidazo', aunque el programa nocturno que presenta el asturiano sigue superando el medio millón de oyentes.

Manu Carreño sigue alejándose de la cifra mágica del millón y se queda en 949.000 oyentes de su 'Larguero'.

El Larguero (SER): 949.000 oyentes (974.000)

El Partidazo (COPE): 510.000 oyentes (596.000)

El Transistor (Onda Cero): 368.000 oyentes (363.000)

MATINAL FIN DE SEMANA: EL ADIÓS DE ISABEL GEMIO



Pepa Fernández sigue logrando situar a su programa como el único de Radio Nacional de España que es segundo en su franja. Javier del Pino sigue líder con una cifra espectacular los sábados: más de dos millones de oyentes tiene su 'A vivir'.

Último estudio de Isabel Gemio, que ya ha anunciado que en el mes de diciembre deja Onda Cero y será sustituida por Jaime Cantizano. 'Te doy mi palabra' experimenta una buena subida y supera a COPE.

A vivir que son dos días (SER): 2.002.000 oyentes los sábados y 1.646.000 oyentes los domingos (2.047.000 los sábados y 1.581.000 los domingos)

No es un día cualquiera (RNE): 953.000 oyentes los sábados y 875.000 oyentes los domingos (862.000 los sábados y 799.000 los domingos)

Te doy mi palabra (Onda Cero): 836.000 oyentes los sábados y 705.000 oyentes los domingos (614.000 los sábados y 684.000 los domingos)

Fin de Semana (COPE): 760.000 oyentes los sábados y 778.000 oyentes los domingos (637.000 los sábados y 378.000 los domingos)

CARRUSELES FIN DE SEMANA: 'CARRUSEL DEPORTIVO' RECUPERA EL LIDERATO

En la apasionante pugna que COPE y SER mantienen los fines de semana, 'Carrusel Deportivo' logra rebasar en esta ocasión a 'Tiempo de Juego', y deja a los de Paco González en la segunda plaza.

Carrusel Deportivo (SER): 1.387.000 oyentes los sábados y 1.711.000 oyentes los domingos (1.511.000 los sábados y 1.445.000 los domingos)

Tiempo de Juego (COPE): 1.283.000 oyentes los sábados y 1.420.000 oyentes los domingos (1.454.000 los sábados y 1.484.000 los domingos)

Radioestadio (Onda Cero): 444.000 oyentes los sábados y 474.000 oyentes los domingos (374.000 los sábados y 512.000 los domingos)

Tablero Deportivo (RNE): 321.000 oyentes los sábados y 469.000 oyentes los domingos (283.000 los sábados y 372.000 los domingos)

* Entre parántesis, los datos pertenecientes a la anterior oleada. Los datos se irán actualizando a lo largo de la mañana