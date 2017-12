El terrible drama que sufre Isabel Gemio tras la muerte de su joven colaborador

Era una bellísima historia que engrandecía a la radio y, sobre todo, a Isabel Gemio y a todo su equipo de Te doy mi palabra de Onda Cero. Ya se lo anticipábamos en primicia en ESdiario en su día, el programa de Gemio realizaba un tan sorprendente como bello y humano fichaje, el niño de 11 años Rubén Dario, que padecía una enfermedad rara, pasaba a formar parte de su elenco de colaboradores para hablar de literatura.

Todo surgía tras una entrevista en Onda Cero en la que el niño hablaba con Isabel de libros, de literatura, de letras... "Voy a escribir una novela autobiográfica" contaba, "Uno entre 200.000", decía que sería su título y además, el pequeño escritor revelaba uno de sus sueños: conocer a Mario Vargas Llosa. "Me sumerjo mucho en mis cuentos y así vivo aventuras de forma diferentes", aseguraba, según recoge David Lozano en ESdiario.

Una semana después, era el verano de 2016, Isabel Gemio volvía a contar con él. Hablaba con su madre de la terrible enfermad, de los sacrificios (tener que dejar todo para viajar a España), de las penurias económicas e Isabel volvía a reclamar que Rubén Darío se pusiese al teléfono para hacerle el sorprendente anuncio: "Rubén Darío hemos decidido que la próxima temporada (septiembre) entres a formar parte de la plantilla de colaboradores del programa. Somos humildes pero nosotros te vamos a pagar por ello. Así que ve pensando lo que nos vas a ofrecer".

El niño no ocultaba su emoción y alegría y respondía dando las gracias a Onda Cero: "muchas gracias, estoy muy contento y no os preocupéis que tengo muchos proyectos para vosotros". No le superaba la presión al pequeño literato que se convierte así en uno de los colaboradores más jóvenes, quizás el que más, de la radio española.

Y desde ese día, cada fin de semana, el niño hablaba de libros, de literatura, de cuentos, de sueños... hasta que hace una semana la enfermedad pudo con él y fallecía en Sevilla. Una terrible noticia que anunciaba en directo Isabel Gemio, presa de la emoción, casi sin palabras por la tristeza. Es el final más triste para la presentadora que ha anunciado que antes de la Navidad deja la emisora de Atresmedia tras 14 años en antena.

