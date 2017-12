Marhuenda fulmina a Roures y a Pisarello: "Son un multimillonario trotskista que da lecciones de solidaridad y un argentino que me dice cómo querer a mi tierra"

En la tertulia política de 'Más de Uno' de este 5 de diciembre de 2017 Rubén Amón alertaba que quizás independentistas y podemitas no están tan enfrentados como nos hacen querer ver.

Recuerdo que Podemos vota siempre con ERC en el Parlamento de Madrid y en el Parlamento Europeo y hay una alianza orgánica a través de un pacto forjado por [Jaume] Roures.

Ahí cogía el testigo Paco Marhuenda, que ponía al dueño de Mediapro de vuelta y media:

Admiro a Roures. Es un hombre que debe tener alrededor de mil millones de euros, es milmillonario, cosa que en esta mesa no somos ninguno, y me fascina porque es uno de los hombres que más dinero han ganado dentro del sector público catalán y español.

Y añadía: "Es un hombre que no era independentista, ahora lo es, y es troskista, y lo que más me gusta es que los millonarios me enseñen solidaridad".

Y ese ejemplo le servía para atizar duro al argentino Gerardo Pisarello, teniente de alcalde de Barcelona y mano derecha de Ada Colau:

Y luego me gusta que haya argentinos como Pisarello que me enseñen a ser un buen catalán

No puedo evitarlo, me produce una satisfacción indescriptible que con ese acento de bolero me diga cómo hay que querer a mi tierra.

Roures no era independentista pero con la influencia de mi buen amigo Tatxo Benet se han convertido los dos en independentistas desaforados. Pero Jaume en cualquier momento puede cambiar, lo que nunca he entendido de los dos es que como gobierne Iglesias les va a meter un palo en el tema impositivo que se va a quedar temblando.

Precisamente da la sensación que la alianza separatistas-podemitas no parece pasar por su mejor momento habida cuenta de las palabras de Pablo Iglesias, que en sus declaraciones acusaba a los 'indepes' de estar despertando al fascismo español, lo que ha llevado a su lugarteniente Juan Carlos Monedero a tener una agria disputa en un plató televisivo con un periodista que apoya a los secesionistas--Así se 'enganchan' un marrullero podemita y un provocador independentista: reproches, acusaciones y 'navajazos'--.