Isabel Gemio: "No me voy de 'Onda Cero' por voluntad propia"

Ahora resulta que no ha sido un 'cambio de aires', harta de hacer siempre lo mismo, sino que la ponen de patitas en la calle.

Isabel Gemio visitó este este 7 de diciembre de 2017 el plató de El Hormiguero, donde, entre otros temas, habló con Pablo Motos de los verdaderos motivos que se esconden detrás de su salida de Onda Cero, emisora de radio de Atresmedia.

El próximo 17 de diciembre, la periodista echará el cierre a Te doy mi palabra, espacio que llevaba presentando durante los últimos 14 años.

Gemio empezó confesando al presentador que desde que saltó la noticia a los medios ha tenido "problemas de insomnio y de conciencia".

"Tal y como se dijo todo el mundo ha entendido como que yo me quería ir. Lo único que he dicho que tengo unas circunstancias familiares que son las que son, levantarse a las 5 de la mañana los sábados y los domingos no me permite conciliar mi vida familiar. Es verdad que llevaba años pidiendo un cambio de horario, no pudo ser".

"Y al final yo tengo que decirle a la gente que me ha preguntado durante estos meses '¿por qué te vas?'. No lo he podido explicar porque no lo podía explicar, porque parece que me voy yo. Yo tengo que decir lo que es, no lo he elegido yo. No me voy de Te doy mi palabra por voluntad propia, no me voy voluntariamente".