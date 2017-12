Carlos Herrera se mofa de todos esos 'catabasunos' que se rasgaban las vestiduras por el traslado de 'sus' obras de arte hacia Sijena

Las obras de arte que hasta ahora habían estado en el museo de Lérida ya descansan en Sijena, tras un 11 de diciembre de 2017 marcado por el traslado de las mismas entre protestas, gritos e insultos de los nacionalistas catalanes, que comandados por la CUP y sus cachorros de Arran, con el apoyo del republicano Joan Tardá, se concentraron a las puertas del edificio--Los Mossos d'Esquadra cargan contra los independentistas que intentan bloquear el traslado de los bienes de Sijena--.

Alegan los independentistas que esto es un expolio y que el 155 está sirviendo para que España se cobre su botín de guerra, según las palabras textuales de una diputada de la CUP--Los bienes de Sijena ya están en Aragón--.

El editorial de Carlos Herrera de este 12 de diciembre de 2017 ha versado sobre el esperpento que ha acompañado al traslado de las mencionadas obras de artes desde Cataluña a Aragón--Termina el embalaje de los bienes de Sijena, que ya están de camino hacia Aragón--.

El locutor de 'Herrera en COPE' se mofó de muchos de esos provocadores que se rasgaban las vestiduras con el traslado cuando en realidad no habrán pisado el interior del museo de Lérida en todos estos años--Cultura ordena cumplir con la devolución de los 44 bienes de Sijena que están en Cataluña--.

Después de que viéramos como las obras de Sijena, oiga, la movilidad de las obras de arte en el mundo es extraordinaria, los museos se han hecho como se han hecho, pero aquí había varias sentencias que hablaban de devolver 44 obras al Museo de Sijena, ya restaurado por el Gobierno de Aragón.

Todos los que estaban ayer protestando, que se reunieron los de la CUP, y Arran, no han entrado en su puñetera vida a ver las obras de Lérida en su vida, pero como la estrategia de victimización es la que es pues montaron el pollo.

Y las obras no han vuelto por el 155, sino por una sentencia, pero como el gobierno catalán ha sido siempre especialista en no cumplir las sentencias que no le convenían, ahora que no hay gobierno catalán se ha cumplido.

Estos no cumplían la sentencia pero luego no les pasaba nada.