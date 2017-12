Observe con qué chulería desprecian los separatistas Turull y Maragall a Iceta, Arrimadas y Albiol: "Ustedes no son demócratas"

Ernest Maragall (ERC), Jordi Turull (Junts per Catalunya), Inés Arrimadas(Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem), Xavier García Albiol (PP) y Carles Riera (CUP) han protagonizado un debate electoral desde los estudios de Radio Barcelona de la SER.

En el debate, Maragall y Turull lo han dejado claro: para ellos, los que piensan diferente y representan opciones políticas contrarias a la independencia "no son demócratas".

En un primer momento, era el representante de Junts Per Catalunya quien arremetía con mucha arrogancia y chulería contra Iceta:

Turull: El señor Iceta ofrece la resignación y a la apelación que yo he hecho, de que ustedes primero son españoles, luego socialistas y ya si les queda tiempo, serán democrátas Iceta: Deje de insultar Turull: Votando el 155, esto es lo que hay. Usted votando 155 Iceta: Si alguien se salta la ley, alguien tiene que decir que se recupere la legalidad. No se puede engañar de esta manera Turull: ¿Nos aplican el 155 en el debate? Así no hablamos y ya está. Votando 155 me demuestras que no eres un demócrata. Está es la tragedia del Partido Socialista. Has abandonado la democracia.

Evidentemente, Inés Arrimadas no ha tardado en saltar. "Como no tienen nada que ofrecer, insultan a los que no pensamos como ustedes".

Según recoge e-Noticies, Maragall se ha subido al carro de Turull y le ha espetado a los candidatos constitucionalistas que "es una constatación que ustedes no son demócratas".

"Es ofensivo y me parece mentira viniendo de ti", replicó el socialista, al que Arrimadas echó un cable:

No tienen otra cosa más que el victimismo

Alegó, en referencia a Turull y Maragall