Jaime Cantizano presentará en Onda Cero un programa en las mañanas de los fines de semana

Jaime Cantizano ha aterrizado hoy en Onda Cero para empezar a preparar su nuevo programa de las mañanas de los fines de semana y hemos conseguido su primera imagen en el estudio desde donde hará su nuevo magacín



Recordemos, como ya informamos el pasado 23 de octubre, que tras las navidades, Cantizano se pondrá al frente de un nuevo programa magacín -que se emitirá sábados y domingos de ocho de la mañana a doce del mediodía-, que supondrá otro paso en la renovación de contenidos de Onda Cero para adaptarse a las nuevas demandas de los oyentes, tras la finalización del programa 'Te doy mi palabra' que presentaba Isabel Gemio, según recoge Exclusivadigital.



Jaime Cantizano regresa de este modo a la radio, medio en el que se inició muy joven y donde ha desarrollado su labor con gran brillantez en programas informativos y de entretenimiento, muchos de ellos vinculados a Onda Cero, donde trabajó entre los años 1998 y 2001.



La trayectoria de Jaime Cantizano está jalonada de éxitos no sólo en la radio. En televisión, está considerado como uno de los profesionales más solventes y su nombre está vinculado al éxito, tal y como atestiguan la gran cantidad y diversidad de formatos que ha desarrollado a lo largo de su carrera, la mayoría de ella vinculada a Antena 3 (Atresmedia TV), pero también en TVE y Canal Sur.



Desde el próximo mes de enero, los oyentes de Onda Cero podrán disfrutar de uno de los profesionales mejor valorados y más queridos de los medios de comunicación; un carisma que trasladará a la antena cada mañana del fin de semana.



"Estoy muy feliz de regresar a la radio. Y que esa radio sea Onda Cero me llena de responsabilidad. Los oyentes de Onda Cero, como yo, son muy exigentes, y eso me invita a sacar lo mejor de mí mismo y de mi equipo. Siempre con un lenguaje cercano, fresco y acorde al momento que vivimos", asegura la nueva estrella de Atresmedia Radio.



La nueva estrella de Onda Cero asegura tener "muchas ganas de empezar, pero antes hay que trabajar duro para crear el programa de radio que todos esperan, el mejor programa que sepamos hacer".

