Un cabreadísimo Vicent Sanchis, jefe de la TV3, acusa a Montoro de dejar a su canal herido de muerte tras la aplicación de la reforma del IVA

Como el bicho del pantano. Vicent Sanchis está cabreado como una mona con el ministro Montoro y no lo ha disimulado--Albiol deja para el arrastre a Vicent Sanchis en pleno debate por haber agitado y jaleado a los catalanes contra el PP--.

A su juicio, el jefe de la TV3 dice que su canal queda "en una situación terrorífica"--Inés Arrimadas desmonta sin despeinarse el insidioso interrogatorio del 'Torquemada' separatista Vicent Sanchís--.

El polémico director, que ha sido acusado de haber puesto a la televisión autonómica catalana al servicio de la causa independentista (ideología de la que se ha declarado seguidor) entiende que la reforma del IVA pretende destruir el canal que dirige--La hoja de servicios del fanático independentista Vicent Sanchis: toda una vida sembrando el odio a España--.

El ministerio de Hacienda reclama a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 167 millones de euros por el IVA de las subvenciones de la Generalitat entre los años 2015 y 2017--El jefe de la TV3 Vicent Sanchis se pone hecho una pantera contra El País y exige a Antonio Caño que rectifique--.

Sanchis ha comparecido en el programa Versión Rac1 para atacar al Gobierno de Rajoy, al 155 (que nunca se aplicó en su canal) y a la reforma en cuestión, y de paso, le ha reclamado al nuevo gobierno de la Generalitat (que aún no está conformado tras el 21D) más dinero--Monegal se cabrea por las críticas infundadas de Vicent Sanchis y deja al golpista jefe de la TV3 hecho unos zorros--.

Sanchis pretende que el próximo presidente catalán destine una partida extraordinaria para el conglomerado autonómico.

Mucha gente nos ha acusado de ser los culpables de todo (por la situación) y de hacer propaganda. Hasta aseguraban que TV3 tenía la culpa del resultado electoral. Y que por tanto se les debería haber aplicado el 155.

Y yo lo que digo, perdone, ¿entonces por qué la fuerza más votada ha sido Ciudadanos? Son unas argumentaciones curiosas.

¿Cómo es posible que haya gente que diga que si ganaban los independentistas es porque no se aplicó el 155 a TV3? Y que ahora están contentos porque con la reforma del IVA a pagar dejarán de ser líderes y dejarán de influir en la gente.

Sanchis reconoce en esa entrevista radiofónica que la situación futura les obligará "a recortar más" porque la situación económica es tan negra que "la programación se verá muy afectada".

El programa 'Tarda Oberta' será la primera baja pero no la única.

Empezamos por 'Tarda Oberta' pero seguirán producciones asociadas y películas compradas porque disponemos de 30 millones menos.

(Los cambios) se notarán en casi toda la programación externa y en programas de máxima audiencia. La gente no sabe en qué situación está TV3. Lo pintamos negro, pero no tan negro como para cerrarla.

LO DE MÒNICA TERRIBAS FUE "UNA ANÉCDOTA"

Hubo más puntos 'calientes' en la entrevista con RAC1--Concentración frente a la sede de Cataluña Radio en repulsa de Mònica Terribas: "Alerta becaria, que tu jefa es millonaria"--.

Sanchis se vio obligado a referirse a las polémicas palabras de la musa radiofónica del independentismo, Mònica Terribas, señalando las posiciones de la guardia civil durante los disturbios acaecidos durante el 'procés'--La Guardia Civil estalla contra la chivata Terribas que delata sus posiciones mientras el Gobierno de Rajoy se hace el muerto--.

El entrevistador recuperó unas palabras del secretario de Estado Roberto Bermúdez en Radio Huesca de la SER criticando a Terribas y a los medios públicos para darle a Sanchis, como máximo responsable, la oportunidad de explicarse--El machismo de Mònica Terribas con Inés Arrimadas: "Si consigue formar gobierno, quién mandaría, Albert Rivera o usted?"--:

"Esta gente distorsiona una anécdota y la convierte en categoría. Para la gente que habla de esta manera no importa lo que haga TVE o Informe Semanal. [...] Yo creo en la libertad de criterio de la gente y en la libertad de cambiar de canal cuando escucha o ve cosas que no le agradan", argumentó el polémico mandatario, que no reprobó en ningún momento la censurable actitud de Terribas.