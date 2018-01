Catalunya Radio sigue dando trato de 'president' al golpista Puigdemont

Mientras los principales programas de TV3 siguen de ‘vacaciones' (y puede que algunos sigan de vacaciones un rato si se confirma que la ‘corpo' no tiene dinero suficiente para seguir pagando los millonarios emonumentos de las productoras independentistas), en Catalunya Radio regresó el 2 de enero el programa ‘Catalunya Migdia' de Óscar Fernández y Empar Moliner.

Como se les han acabado los chistes y las burlas contra el Rey de España, decidieron centrar su programa en mofarse de los discursos de fin de año de todo los demás presidentes autonómicos, en particular contra los del PSOE. Xavier García Albiol se pasa por la piedra a una desquiciada Mónica Terribas

Moliner, que se cree transgresora, aunque no hace más que gracietas y burlas al servicio de los que mandan, que son quienes la pagan, iba poniendo cortes de cada presidente para acto seguido intentar ridiculizarlos con su cansino "está muy bien" de modo sarcástico.La encerrona de la 'bien pagá' Terribas a Albiol: "Rajoy seguro que no ha leído su programa electoral"

Pero ya el planteamiento del apartado fue curioso:

Óscar Fernández - Al acabar el año igual que pasa en Catalunya el día 30, cuando el presidente Puigdemont dio su discurso de fin de año, todos los presidentes autonómicos del Estado español...

Cuando Fernández dice ‘el presidente Puigdemont'... no queda claro presidente de qué. ¿De la Generalitat, pese a que aún no ha sido investido o se refiere a presidente de aquel Estado catalán proclamado y del que ya ni hablan los propios independentistas?

Óscar Fernández - ...todos los presidentes autonómicos del Estado español van a hacer su discurso a fin de año, y muchos de ellos van a hacer referencia a Catalunya.

Empar Moliner - Que está muy bien, es como si por ejemplo si un presidente... no digo Puigdemont porque está en el exilio, ni el Junqueras, porque está en prisión... pero un presidente, Montilla, que hubiera dicho en su discurso de fin de año: "me duele mucho que los ERE de Andalucía esté tan mal"...

Óscar Fernández - (Ríe) ¡Eso sería impensable!

Ojo al dato, que hubiera dicho García. Moliner dice es como si un presidente... "no digo Junqueras"... ¡¿Cuándo ha sido Oriol Junqueras presidente de una autonomía?! Se comprende que la independentista Moliner desea tanto que ocurre que ya incluya a Junqueras en la lista de presidentes o ex presidentes.Los juicios de valor de la quemada Mònica Terribas que ha dejado vistos para sentencia el PP

A partir de ahí empezó la feria de burlas contra todos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE) hizo su discurso desde Sijena y habló de que la sentencia por el que fueros devueltas obras de arte a esa comunidad era

"El resultado ha sido fruto de un litigio que Aragón ha mantenido frente a la más absoluta soledad, frente a la actitud ilegal e irrespetuosa de la política catalana y la incomprensible pasividad del Gobierno de España". Lo cual mereció la siguiente réplica de los de Catalunya Radio.La 'chivata' Terribas y el tertuliano separata de laSexta demonizan con dinero público a Martín Blanco por fichar por Ciudadanos

Empar Moliner - ¡Pero está muy bien. El aragonés, que se llama Javier Lambán hizo su discurso...!

Óscar Fernández - ¡Desde Sijena!

Empar Moliner - Esto está muy bien. Porque en Sijena está llena de obras románicas y todos sabemos que a las obras románicas les sienta muy bien el foco de la tele. Tú pones un foco de televisión sobre una obra románica y dura 100 años menos.

Al hablar del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo (PP), los de Catalunya Radio llegaron a la manipulación indepevictimista asquerosa con la que tienen acostumbrado a todos los que les escuchan. El presidente de Galicia dijo, literalmente: "El independentismo atentó gravemente contra la Constitución y contra el Estatuto, además de las consecuencia jurídicas y debe haber consecuencias políticas".Mónica Terribas utiliza unos versos de Espriu para insinuar que España es "una tierra salvaje y cobarde"

Atención a como lo resumía Moliner:

Empar Moliner - ¡Y el presidente de los gallegos, Núñez Feijoo! Ha pedido que se castigue a Catalunya, que se castigue a los catalanes! Eso está muy bien para los gallegos.

Es decir que según la radio pública, el hecho de que Núñez Feijoo dijera que debía haber consecuencias jurídicos y políticos contra los responsables del ‘process' era traducido como que el malvado presidente de Galicia quería que se castigara a TODOS los catalanes. El machismo de Mònica Terribas con Inés Arrimadas: "Si consigue formar gobierno, quién mandaría, Albert Rivera o usted?"

Ya hubiera sido manipulador que Moliner dijera a todos los independentistas, puesto que Feijoo claramente se refiere a los que, con responsabilidades públicas se saltaron la ley e intentaron reventar la Constitución, pero ella tira por elevación y se lo endosa a la totalidad del pueblo. Llevan años haciéndolo: indepevictimismo en Estado puro.

Más. Contra el presidente de Asturias, Javier Fernández (PSOE), que dijo en su discurso de fin de año que "La fractura de Catalunya en dos comunidades ha reforzado el sentimiento unitario del conjunto de los españoles", dijeron:

Empar Moliner - Javier Fernández, bueno, Fernándezs hay muchos, me refiero al de Asturias, dice que la fractura catalana refuerza la unidad de España, que es como el niño que cuando otros se pelean dice "señorita, yo me he portado bien, pero este no. La de Javier Fernández es la reacción de una pareja que ve a otra que se está separando y dice ‘mira, que bien nos llevamos en cambio tú y yo".

Contra la presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) que en su discurso animó a los catalanes a restaurar ‘la convivencia cívica', se ve que los de Catalunya Radio andaban faltos de ideas, así que decidió copiársela a su colegui Gabriel Rufián que ya se burló en twitter de ella diciendo que le parecía una vidente por su escenografía.

Empar Moliner- La Susana Díaz lo hace desde la alambra o así, porque tenía unas columnas. Me ha encantado un tuit de Gabriel Rufián, que ponía una foto de Susana Díaz y ponía como texto "Tauro, vas a tener un año lleno de emoción". Ella va a mandar un mensaje de afecto a los catalanes. (...) y lo de Convivencia cívica suena a lobby. ¿Cómo ha de ser la convivencia si no cívica?

El presidente de Castilla la Mancha, García Page (PSOE) también fue objeto de comentarios por haber dicho en su discurso de fin de año"No voy a estar de brazos cruzados con lo que pasa en Catalunya, está en juego nuestra sanidad, nuestra financiación"

Empar Moliner - García Page era el más sincero, porque él considera que el independentismo pone en riesgo la bienestar de los demás. (irónica) Claro, está muy bien. Él ha sido sincero.

Aludía irónicamente Moliner al convencimiento independentista de que el sistema financiero de otras comunidades se sostiene con Catalunya.

Pero fue el discurso del presidente de Extremadura, Fernández Vara (PSOE) que al hablar del estado ‘indisoluble' de España, lo pronunció mal y dijo ‘disoluble', por lo que Catalunya Radio no perdió la ocasión de poner ese trozo varias veces en bucle para pitorrearse del mismo.

Empar Moliner - ¡La unidad disoluble! (Ríe) Ponerlo otra vez. ¡Pues, estupendamente!

Oscar Fernández - "Catalunya, omnipresente, en los discursos de los presidentes autonómicos de España, no se sabe si porque... les iba bien, o porque tapa según qué..."

Una tertuliana que andaba por ahí hizo un balance al puro estilo indepevictimista, marca de la casa: "Me sorprende la sed de venganza en las palabras de todos ellos, de Susana Díaz, etc... no sé, es un punto más agresivo que no casa con los mensajes de quienes dicen que quieren volver a la normalidad".

"¿Sed de venganza?". Lo que no ayuda a la normalidad es que Catalunya Radio, como todos los demás medios independentistas catalanes, se dedique una vez más a presentar al resto de España como un panda de malvados anticatalanes como hace sistemáticamente durante toda su programación pagada por todo los catalanes, incluyendo el millón de catalanes que votan a Ciudadanos, por ejemplo.

¿Se imaginan a la radio pública de Andalucía o de Galicia dedicando toda una sección a ridiculizar y demonizar al resto de presidentes autonómicos? Eso sólo ocurre en una. Que tiene mucho que agradecer a los que aplicaron el 155 de que no tocara ni un pelo a los medios de la corpo que encima parece que tras os resultados electorales se están viniendo muy arriba.