El tremendo Cárdenas la vuelve a liar y parda

Javier Cárdenas vuelve a estar en el centro de la polémica por la última entrevista que ha hecho en Hora Punta. El presentador entrevistó a un enfermo de TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) e hizo una pregunta que escamó a algunos espectadores, aunque otros aplaudieron que abordasen este tema en televisión.

"Una pregunta, el otro día trajimos a esta mesa a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados", comenzó el presentador, según recoge Ecoteuve.

"¿Sabéis por dónde voy, no? ¿Te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia? O al contrario, ¿es peor?", preguntó Cárdenas. Manuel, su invitado, no llegó a contestar a la pregunta aunque explicó que cuando se lo diagnosticaron procuró decírselo a su entorno.

"Me ha parecido curioso el dato de los niños y parejas superdotadas pero no conozco estudios que valoren eso", opinó, por su parte, la psicóloga Blanca Bueno.

