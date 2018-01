Catalunya Radio y la radio de Godó pelean por la audiencia independentista clamando el perdón para los golpistas

Catalunya Radio y RAC1 siguen compitiendo para ver cuál de las dos emisoras monopoliza el sentimiento pro-process.

Aunque las principales estrellas mediáticas de la 'corpo' independentista sigan de vacaciones, los medios no sueltan el pedal del victimismo que es, a fin de cuenta, de lo que viven. Eso sí, si Mónica Terribas no vuelve pronto, 'El Matí' de Catalunya Radio puede perder su condición de principal medio radiofónico victimista en favor de 'El Mon' de RAC1.

Porque por mucho que Roger Escapa, el sustituto de Terribas en la pública, lo intente, es que tiene en frente a Jofre Llombart como sustituto de Basté en RAC1.

Llombart es el señor que no tuvo inconveniente en usar la tragedia aérea del Germanwings desde el plano de una lectura política, o que en la última fiesta de la Constitución deleitó a sus oyentes informándoles de cuanto dinero según él perdían los catalanes cada minuto por formar parte de España (versión eufemística de clásico 'España nos roba').

Claro, contra eso el joven Escapa lo tiene difícil. --La radio de Godó entra en campaña en favor de los golpistas: "Cada día en España los catalanes pierden 45 millones de euros"--

En la mañana del 4 de enero tanto Escapa como Llombart abrían preguntándose sobre lo que le fuera a ocurrir a Oriol Junqueras, aunque Llombart le ponía un poco más de entusiasmo al tema, al ponerle el dramatismo clásico de una película de cine:

"Dentro de unas horas sabremos si Oriol Junqueras sale de la cárcel. (...) Se puede intentar explicar de una manera, de otra, magnificar, menospreciar, disimular o tomárselo con resignación, pero hoy, en un tribunal de Madrid, se juega una parte importante del inicio de la legislatura a Cataluña" (...)

Llombart parecía ilusionado mientras explicaba las posibilidades de que Junqueras y Puigdemont puedan aterrizar en el Palau.

"Si Junqueras sale de la cárcel tendrá la posibilidad de ejercer como un diputado más y participar en la sesión de investidura del próximo presidente de la Generalitat (...) el nombre de Junqueras, además de diputado, cobra más fuerza aún como candidato a la presidencia de la Generalitat". (...) (...) "Si Oriol Junqueras sale (...) quizás sirve de defensa a Puigdemont que pueda argumentar que tampoco hay motivos jurídicos para estar en la cárcel, y esto permitiría su regreso y una investidura más o menos apacible".

Y en toda buena película falta el posible enlace trágico:

"Y si no sale Junqueras en la cárcel? (...) El trance personal que ello supone (...) El independentismo tiene mayoría absoluta suficiente para asumir la presidencia de la Generalitat. (...) pero podría evidenciarse que ni él Puigdemont ni Junqueras pueden ejercer lo que el 21-D democráticamente les dio".

Y si al final le llega a poner un redoble tipo "chan-chan-chaaaaaaan", la cosa hubiera generado aún mejor impacto. Bien por Llombart.

¿Y Roger Escapa? Pues no tiene la dosis de dramatismo que el de RAC1 pero lo compensó sentando a su lado al actual líder de la CUP, Carles Riera (el partido de los okupas cambie de líder por legislatura). Lo cierto es que la CUP se pegó un buen bacatazo en las últimas elecciones, sólo superado por el del PP.

Pero Escapa le dio una buena dosis de jabón desde la primera pregunta para que Riera se sintiera cómodo: "En las elecciones del 21 de diciembre el independentismo consiguió la mayoría absoluta con 70 diputados, de estos los de la CUP vuelven a ser imprescindibles para nombrar al nuevo presidente".

La CUP en teoría es el partido que defiende aún la unilateralidad, es decir, que Cataluña ya es un Estado y que, por tanto Carles Puigdemont no es ya que siga siendo president de la Generalitat, es que - en teoría - ahora sería el 'Jefe del Estado de la República de Catalunya', algo que curiosamente no dice ni Puigdemont. Y eso reiteró Riera "El diálogo con el Estado no funciona, debemos desobedecer".

"¿Y por tanto volver a la vía de la unilateralidad?", preguntó Escapa. "Por tanto volver a la vía unilateral", respondió Riera. "¿Y ERC y Junts per Catalunya están de acuerdo?" "Espero que sí, aunque si el Estado está dispuesto a dialogar, lo haríamos".

Escapa intentó sumarse tímidamente al estilo victimista: "No da la impresión de que el Estado quiera dialogar, ni de que haya una propuesta de diálogo del Gobierno español por sus declaraciones. Si el plan es esperar la propuesta del Gobierno español, ya sabe cuál es la respuesta".

Siempre es curioso ver a un periodista hacer una pregunta y darse el mismo la respuesta, pero Riera concluyó "nosotros queremos una mesa del parlamento que tenga una mayoría absoluta independentista y materialice la República".

Vale, Roger, esta vez lo dejamos en empate.