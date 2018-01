Herrera, a los 'cagones' profesores que acosaron a hijos de guardias civiles: "Miserables ratas"

Carlos Herrera le ha metido este 5 de enero de 2017 un repasito en toda regla a los profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. Esos maestros son los que, tras la votación ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, acosaron a los hijos de los guardias civiles.

El presentador estrella de COPE fue directo a la yugular:

Detalla como los maestros, en sede judicial, se acobardaron y quisieron echar la culpa al empedrado, es decir a otros alumnos:

Ahora todos estos han llegado ante la Fiscalía y dicen "no no, este debate lo originaron de forma espontánea los alumnos". Es lo típico de esta gente cuyo valor no es su principal característica. Tienen mucho valor para adoctrinar indecentemente a los niños, para inocularles todo el resentimiento posible. Pero llegan ante el juez y ante el fiscal, y tienen una relajación de esfínteres... Y luego echan la culpa a los alumnos. ¡Qué tipos más cobardes y miserables!