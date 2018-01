Herrera se queda: el periodista renueva tres años más con COPE tras un largo tira y afloja

Carlos Herrera seguirá en COPE tres temporadas más. Hasta el verano de 2021, el periodista estrella de la cadena episcopal continuará 'alegrándose' de saludar a su audiencia.

Eso sí todo después de unas duras negociaciones iniciadas en mayo de 2017 y que se incrementaron en el mes de diciembre de 2017. La intención de COPE era atar a su comunicador estelar antes de que se acercase julio de 2018.

Según Dirconfidencial, el acuerdo que suscribirá en las próximas semanas de enero o febrero de 2018, incluye tres años más y la reducción de una de las siete horas que actualmente hace diariamente de lunes a viernes.

UN 'PARTO' LARGO

En julio de 2017, antes de las vacaciones, y tras dejarse en la gatera del EGM 153.000 oyentes, Carlos Herrera comenzó a especular con la posibilidad de que en 2018 agotaría su contrato y que no renovaría -Carlos Herrera deja en el aire su renovación en COPE tras el último EGM-.

Sus intenciones para renovar eran la de pasar de siete horas en el micrófono a solo cuatro, en la franja de seis a diez de la mañana.

Comenzado ya el nuevo curso periodístico, en la presentación de COPE en Sevilla en septiembre de 2017, Herrera lanzó un dardo envenenado a los responsables de la radio asegurando que no había percibido interés en que se le renovase -Carlos Herrera pone patas arriba la COPE: "La casa no me ha mostrado interés en que siga"-.

E incluso, para meter más presión, en una entrevista con Mariano Rajoy, a mediados de noviembre de 2017, volvió a deslizar la cuestión de su continuidad en la casa -Herrera se queja delante de Rajoy que la COPE sigue sin mover ficha para renovarle de una vez-.