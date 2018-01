Conozca a Antoni Bassas, otro 'bien pagao' separatista que se ha hecho rico con la matraca del 'España nos roba'

En esta noche de reyes los periódicos al servicio del indepevictimismo no están dispuestos a privarnos de victimismo a sus lectores.

En el diario Ara ('Yatekomo News') tenemos a Xavier Roig, el ex jefe de campaña de Joan Laporta que el día del cumple del Rey Juan Carlos dedica un texto a recordarnos lo muy fascistas que es el eméito y lo muy fascista que es España diciendo que si el franquismo hubiera seguido funcionando no sería muy diferente a la situación que existe ahora. --Un cerebro del 'procés' del diario 'Yatekomo' y la TV3 que se forra culpando a Madrid por la EMA: "Ahora, lágrimas de cocodrilo"--

"Los hechos demuestran que hemos llegado a un sistema político real que no se distancia mucho del que disfrutaríamos si Franco se hubiera perpetuado" (claro, claro, seguro que Tomás Centeno, Puig Antich, Julián Grimau o Enrique Ruano compartirán esa comparación, por poner cuatro ejemplos). --Pilar Rahola y su alto caché en TV3 pagado con dinero público--

Roig dice que el PP y Ciudadanos son el Movimiento Nacional (se ve que para él el dato de que el Movimiento no fuera votado y PP y C´s sí no cuenta), y dice que el PP es hijo del franquismo - que original (bostezo) - y que C´s es heredero de los catalanes anticatalanes (más bostezo). --Beatriz Talegón se une a la corte de 'frikis' de TV3: "Hace un año se me avisó que habría muertos en Cataluña"--

Pero despierta mucho más risa el recuadro que este mismo día 5 publica uno de los principales 'factorums' de la 'corpo', Antoni Bassas. El periodista/empresario Bassas se hizo famoso por ocupar durante años el asiento que ahora ocupa su amiga Monica Terribas en Catalunya Radio y también fue un peso pesado en TV3.

Ahora es dueño de uno de los conglomerados de productoras que más negocio hace de TV3 (por su talento, naturalmente, por mucho de que algunos mal pensados fachas puedan pensar que se debe a su servilismo a la causa independentista y ven sospechoso que fuera precisamente en la etapa en la que Terribas era directora de la cadena pública cuando se le concedieron algunos de aquellos contratos).

Bassas no se puede olvidar del famoso 'España nos roba' en esta época de roscones en su versión eufemística de 'déficit fiscal'.--Passa de grip, serveis desbordats i dèficit fiscal--

Bassas viene a decir que Cataluña tiene un gran sistema sanitario y que, por culpa de España, no tiene suficientes recursos para curar a todos los catalanes engripados: "Que un país con el PIB de Cataluña no pueda atender a su gente cuando más lo necesita es un escándalo más de la infrafinanciación que padecemos".

Dice Bassas que no se puede mirar para otro lado ante el hecho de que "con los más de 16.000 millones de euros que se van cada año en déficit fiscal pagaríamos dos presupuestos de sanidad enteros".

Je, je... lo que más divierte de los indepevictimistas es cómo usan las palabras para su relato. Podría haber escrito que esos millones son para ayudar a los servicios de otras comunidades que producen menos como Extremadura o Andalucía (y que al igual que aporta Cataluña aportan otras comunidades como Madrid o Baleares que también sufren ese 'déficit'), pero Bassas pone que los millones "se van" como si España fuera un 'pozo negro' que chupa el dinero de los catalanes. El 'Yatekomo News' escupe odio contra España: "¡Amenazan con cerrar, depurar y jibarizar TV3 y Catalunya Radio!"

Pero si se aplica esa demagogia, que se aplique a todos. Si a Bassas tanto le preocupa esos 16 millones de euros que, según él, "se van de Cataluña" en perjuicio de los catalanes engripados...

¿No debería preocuparle todo el dinero público que en vez de ir a beneficio de la sanidad ha ido directo a las arcas de su productora vía TV3? Entre 2010 y 2017 las productoras Algun Pregunta S. L. y Torrevisió S. L. que Bassas tan bien conoce se llevaron 15 millones de euros (15.114.259 euros).

Ya que Bassas se siente tan filantrópico podría donar tales emonumentos a los catalanes engripados. Y si se pone de acuerdo a sus colegas, también accionistas del Ara, de las procutoras Minoria Absoluta y Triacom Audiovisual, la cosa subiría a otros 60 millones de euros.

Y, ya claro, si suma a la causa humanitaria a las productoras del camarada Jaume Roures o a la fundada por el fanatizado Josep María Mainat, a la de Raimon Masllorens y a la de Eugeni Sallent (también ex director de la cadena pública) sumaríamos otros 50 millones de dinero público que 'se van' a través de un pozo negro que no se llama España, sino TV3, y podrían volver si ellos quisieran.

Pero claro, siempre sonará mejor al hablar de los millones que se van, insinuar el 'España nos roba', que decir "Los magnates de las productoras independentistas nos roban". ¿Verdad, Bassas?