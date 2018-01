Lomana mete en cintura a un desaforado Sostres que rechaza la cárcel perpetua para 'El Chicle'

El asesinato de Diana Quer ha avivado en estos últimos días el debate sobre la prisión permanente revisable, una medida aprobada por el Partido Popular en 2015 y que ahora los partidos de la oposición quieren derogar aprovechándose de la minoría de Rajoy.

En 'Herrera en COPE' han tratado este espinoso asunto, ya que el presunto asesino de Diana, 'El Chicle', podría enfrentarse a esta pena.

Fernándo Jaúregui, muy en su línea de sí pero no manifestaba que:

Me parece una gilipollez más, con perdón, esto que se está planteando de la prisión permanente revisable. Debe primar el sentido común. Si es revisable no es permanente y si es permanante no es revisable. No tiene ningún sentido el debate parlamentario sobre esto. No es una cadena perpetua, así que manténgamoslo así para los casos especiales y dentro de 25 años revisemos si 'El Chicle' ha podido reinsertarse. Cosa que no creo porque es un psicópata.