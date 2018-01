Salvajes y demoledoras críticas a Pedro Sánchez desde 'La Linterna': "¡No se pueden decir tantas chorradas, el título de doctor se lo dieron en una rifa!"

El impuesto a la banca de Pedro Sánchez, anunciado por el secretario general del PSOE durante este 9 de enero de 2018 ha hecho correr ríos de tinta.

El socialista ha realizado una propuesta que pasa porque la banca aporte mil millones de euros anuales para las pensiones.

En 'La Linterna' no fue bien recibida su propuesta. Tanto el presentador, Juan Pablo Colmenarejo, como sus tertulianos del equipo económico, Mikel Buesa y el profesor Pin Arboledas no ahorraron calificativos para atacarla:

Colmenarejo: La ayuda no fue a la banca, fue a las cajas, dirigidas por políticos, incluidos políticos socialistas. La ayuda a la banca se ha quedado ahí por parte de ciertos políticos, sobre todo de izquierda, porque deslizan que la banca es mala de origen.

Mikel Buesa: A mi me parece sorprendente que un doctor en economía diga estas chorradas que dice el señor Sánchez.

Tiene en su propio partido en quien inspirarse. Tiene a Zapatero y su reforma del sistema de pensiones.

Que se inspire en él y proponga adelantar al 2020 la reforma completa de las pensiones.

[...]

Sánchez, si hubiera estudiado economía de verdad, sabría todas estas cosas, pero cuando le dieron en una rifa el título de doctor, pues supongo que algo habría estudiando.

Pin Arboledas: No hombre no, eso no. El Tribunal supuso que era un buen...

Colmenarejo: Lo acabas de arreglar, "supuso".