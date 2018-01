Carlos Herrera llama a Puigdemont "chalado errante" por querer recuperar el poder de Cataluña "desde un mando a distancia"

Carlos Herrera ha 'celebrado' su renovación por COPE ofreciendo a sus oyentes una buena mano de palos dirigida al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que sigue huido en Bruselas--Carlos Herrera no se esconde tras su fiasco en TVE: "Fue un desastre, me jode fracasar"--.

La estrella de COPE, fiel a su estilo cada vez que menciona a algún destacado representante del independentismo catalán, no ha ahorrado calificativos a la hora de definir al prófugo como "chalado errante" por su idea de volver a revalidar su cargo 'por plasma', porque no tiene ninguna idea de regresar pero se mantiene erre que erre con su investidura.

En su editorial de las 8 de la mañana de este 11 de enero de 2018, Herrera decía lo siguiente:

Ese parque temático de la sensatez que era Cataluña, hombre mangaban, como en todas partes, pero las cosas marchaban más o menos bien. Se volvieron locos y la última es que Puigdemont quiere retorcer el reglamento para hacerse presidente en la lejanía. Ayer escenificaron un cierto acuerdo que luego lo desdice Junqueras con una carta que le ha enviado al juez donde le pide que le mande a una cárcel catalana porque cree que los diputados tienen la obligación de asistir a los plenos.

Y añadía:

La que se seguirá formando en la economía catalana cuando un 'investor' que tenga cuatro duros vea que lo va a invertir en un territorio donde hay un chalado errante por ahí diciendo que es presidente y gobernando la comunidad con un mando a distancia. ¿Cuántas empresas se piensan que van a volver a Cataluña?