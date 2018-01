Losantos aniquila a la podemita Noelia Vera por criticar la ausencia de Sánchez: "Zoquetina, si el que no aparece es tu jefe"

Pablo Iglesias lleva sumido en un tremendo silencio desde el 19 de diciembre de 2017, último día de la campaña de las elecciones catalanas del 21-D. Casi cuatro semanas sin comparecer en actos públicos, pero a los de Podemos, expertos en ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, resulta que les preocupa más la ausencia de Pedro Sánchez, el líder del PSOE.

El problema es que encima los podemitas ni siquiera están al cabo de la actualidad y criticaron al secretario general socialista por no dar la cara cuando, la realidad, es que el 9 de enero de 2018 compareció en el Fórum Nueva Economía. Noelia Vera (Podemos) daba carta de naturaleza al esperpento:

Yo no sé dónde está Pedro Sánchez, lleva mucho tiempo desaparecido. Aquel que decía que lo primero que iba a hacer en cuanto recuperase la secretaría general del PSOE iba a ser echar a Mariano Rajoy. Y hoy, insisto, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha pasado con Pedro Sánchez. Pero si aparece nos pondremos todos muy contentos y muy contentas.