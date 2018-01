Pepe Domingo pone en un aprieto a la cúpula de la COPE al preguntarle en antena a Colmenarejo por su renovación

Viene siendo costumbre, desde hace ya varios meses, que algunas de las principales 'voces' de la Cadena COPE 'aireen' en antena la marcha de sus renovaciones.

Así lo hizo durante algún tiempo Carlos Herrera, cuando su continuidad en la cadena episcopal no estaba aún firmada ni sellada, algo que se produjo, de manera oficial, este 10 de enero de 2018--Herrera se queda: el periodista renueva tres años más con COPE tras un largo tira y afloja--.

Herrera sorprendió a propios y extraños a principios de la presente temporada, durante la puesta a punto de su programa en Sevilla, confesando a los que se acercaron a escucharle en aquella ocasión que la cosa de momento parecía bloqueada. Nada que ocultar, según se mire--Carlos Herrera pone patas arriba la COPE: "La casa no me ha mostrado interés en que siga"--.

El revuelo que se armó en el sector ante la posibilidad de que el presentador de 'Herrera en COPE' se encargó el aludido de agitar aún mas ante el mísmisimo presidente de Gobierno Mariano Rajoy, en una entrevista de actualidad que era seguida por miles de oyentes. Allí mismo le deslizó al jefe del Ejecutivo que la cadena no parecía darle todo lo que él pretendía--Herrera se queja delante de Rajoy que la COPE sigue sin mover ficha para renovarle de una vez--.

Renovado Herrera, ahora quedan otros que esperan una llamada de la cúpula para saber que pasa con ellos. Es el caso de Juan Pablo Colmenarejo, director de 'La Linterna'. El periodista aún no ha firmado su renovación.

Pero su estilo es más discreto y de un perfil diferente al de Herrera, así que el locutor se ha cuidado mucho de compartir con sus oyentes, en antena, la marcha actual de su situación contractual.

Sin embargo, muy quizás a su pesar, a tenor de su reacción, fue otro peso pesado de la parrilla, Pepe Domingo Castaño, quien le puso el tema sobre la mesa.

Colmenarejo estuvo rápido de reflejos y volcó la atención sobre su compañero de las mañanas, asegurando que en ese día el absoluto protagonista era él. Sin embargo, Castaño, mientras recogía el testigo de 'La Linterna' para dar comienzo a una nueva edición de 'Tiempo de Juego', no quiso 'soltar' tan rápido la presa y continuó con el tema, espetando, quizás en un mensaje dirigido a la cúpula, que lo de Colmenarejo se resuelva ya: "¡aquí todos somos importantes!".

La curiosa y enigmática conversación entre uno y otro fue así:

Castaño: ¿Cómo vas hombre?

Colmenarejo: Muy bien, feliz año, que no te he visto

Castaño: ¿Has renovado tu también?

Colmenarejo (risas nerviosas): Renovado Herrera...que es el que importa

Castaño: Muy bien, pero ¿y tu qué?

Colmenarejo: Herrera, Herrera, hoy la noticia es Herrera

Castaño: Aquí importan todos. Herrera, Expósito, Colmenarejo, Cristina...

Paco González: ¿y tú Pepe Domingo has renovado?

Castaño: Yo ya no renuevo

(risas)

Yo he terminado mi ciclo y ya no renuevo. No tengo capacidad de renovación