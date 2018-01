Herrera y Losantos 'soterran' a Maestre por su última parida: "Para esas chorradas, mejor levantarse a las 3 de la tarde"

Son unos 'genios' estos de Podemos en la capital de España. Rita Maestre, portavoz de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, anunciaba a bombo y platillo la última ocurrencia que, dicho sea de paso, será costeada por el contribuyente madrileño: un estudio para valorar el impacto de género que tuvo el soterramiento de la M-30. La broma, 52.000 euros de vellón.

Y claro, la noticia fue comentada con mucha coña y mucho gracejo en los editoriales radiofónicos de 'Herrera en COPE' y 'Es la Mañana de Federico' este 12 de enero de 2018.

Herrera se partía la caja, pero al mismo tiempo advertía que esto no era ninguna broma, que a estas cosas se dedicaba el Ayuntamiento de Manuela Carmena:

La última que han hecho estos genios es fascinante y llevo toda la mañana dándole vueltas. Y es que el Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 52.000 euros, atentos, sobre el impacto de género que haya podido tener el soterramiento de la M-30 en Madrid. ¡Qué no, qué no estoy de broma! Se está riendo aquí la gente en el control. Eso sí, 52.000 euros a un grupito de amigos.

Y comentaba con cachondeo:

¿No me diga que el soterramiento de la M-30 ha tenido impacto de género? ¡Caramba! ¿Y no ha tenido impacto por edades? ¿o no ha tenido impacto por origen de las personas? Para estas cosas no hace falta que se levanten a las siete de la mañana, para eso basta que se levanten a las tres de la tarde, llenar unos folios con alguna chorrada. Me gustaría ver ese informe. Pero ese informe le cuesta a los madrileños 52.000 euros.