Isabel Gemio pasa olímpicamente del estreno de Cantizano en Onda Cero y se pira a la SER

‘A vivir que son dos días' invitaba este sábado a Isabel Gemio a su programa. De esta manera, el espacio de la Cadena SER acogía a la que durante 14 años fue su competencia en Onda Cero. Y hoy, en su primer fin de semana sin ‘Te doy mi palabra', con Jaime Cantizano estrenando programa a la misma hora, la extremeña hablaba en la emisora de PRISA sobre su salida de Atresmedia Radio.

La locutora ha reconocido que tiene "una sensación rara porque han sido muchos sábados y domingos madrugando". Además, ha agradecido a Onda Cero poder realizar el espacio que ella quería: "Era un programa en el que podía desarrollar mis inquitudes sociales y por eso me ha dado tanta pena acabarlo", ha dicho, según recoge Eltelevisero.

Sobre la finalización de su contrato en la emisora, Gemio ha firmado que "no me podía imaginar acabar el programa, porque no me daban una razón". "Tuvimos subidón de oyentes y estabamos consolidados. Nunca sabremos que decisiones se toman en los despachos", ha reconocido.

