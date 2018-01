Isabel Gemio sobre Jaime Cantizano: "No tengo ninguna curiosidad de escucharle"

Anda picada y ni se molesta en disimuralo. Este 13 de enero de 2018, el mismo día y a la misma hora en el que Jaime Cantizano se estrenaba al frente de las mañanas de los fines de semana en Onda Cero con Por fin no es lunes, la que había sido la conductora de esta franja hasta el pasado diciembre, Isabel Gemio, acudía a su competencia A vivir en Cadena SER.

Lo hacía para hablar de cómo había sido su rivalidad con la SER durante los últimos catorce años y, de paso, confesar que no había escuchado la que había sido su emisora este sábado.

"No tengo ninguna curiosidad. No sería objetiva. Y no quiero tener que contestar a esa pregunta. Ninguna de las dos convencerá. Unos dirían que estoy haciendo la pelota, o que estoy hablando así de un compañero... Qué importa lo que yo opine, son los oyentes los que deben decidir".

"Cuéntame algo para trolear", le pedía en broma Javier del Pino.

"El café allí no es bueno. Estoy muy agradecida a los catorce años que me han permitido hacer un programa maravilloso".

Recordando su pasado en televisión, la extremeña confesó que no tendría que haber dejado Lo que necesitas es amor.

"No me sentí cómoda en ese formato. Me equivoqué. Era un éxito bestial y yo lo dejé con ocho millones de espectadores. ¡Me pagaban una pasta! No me siento orgullosa de aquello".