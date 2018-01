Carlos Herrera mete el miedo en el cuerpo al rey Felipe VI con el jaque que pretenden perpetrar los golpistas

Carlos Herrera teme una jugarreta de los golpistas para colarle al personal a Carlos Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Este 19 de enero del 2018, el presentador de 'Herrera en COPE' explicaba cómo los separatistas están pergeñando un plan para meterle en un brete de los buenos al Rey Felipe VI.

Así lo explicaba:

Continúa la monserga, continúa el espectáculo, continúa la incertidumbre, continúa este tiempo en el que las miradas están puestas en ver qué hacen unos cuantos señores y señoras que tienen en su mano el gobierno de las cosas de todos los días: de los médicos, de los autobuses, de las farmacias, de la Hacienda, del tráfico en Cataluña. Es decir, la cosa de todos los días que es de la que menos se ocupan ahora mismo porque de lo que se ocupan es de mirar a Bruselas a ver si Puigdemont da alguna señal más allá de la de la tozudez de querer presentarse a la investidura, incluso poniendo en aprietos al nuevo presidente del Parlamento catalán al que prácticamente humilla diciéndole que vaya a Bruselas a verle.

Subraya que el primer filtro a superar sería la de metérsela doblada al Gobierno de Mariano Rajoy:

Aquí la cosa está en si aceptan el voto delegado o no, si burlan el reglamento o no, si realmente Puigdemont tiene que estar allí en el Parlamento para ser investido como dicen los reglamentos y el sentido común. Ojo que se la pueden colar al Gobierno y me consta que están vigilando, pero tienen hay muchos tíos que no tiene nada que hacer, todos estos de la Asamblea Nacional, de los liberados que están a golpe de tuit. Bueno mil ojos ven más que dos ¿no?, seguramente.

No obstante, resalta que los socios de Gobierno aún esperan un paso atrás del prófugo 'Cocomocho', aunque sin demasiado afán ni esperanza:

Esquerra y el PDeCAT estudian cómo desembarazarse de este tío, pero ¡ojo! porque aquí todo es un juego de acción-reacción, de propuestas y recursos y finalmente la sentencia del Constitucional. Si por ejemplo el Parlamento catalán dice vamos a investir a Puigdemont pero no dice nada más, no dice vía telemática, no especifica nada, el recurso es más incompleto ante el Constitucional y el Constitucional no puede decir nada; a no ser que efectivamente se produzca esa investidura telemática y efectivamente sí pueda decir. Pero claro ya ha sido nombrado presidente, ya es... bueno, tampoco pasaría gran cosa, se le puede destituir y sigue el 155, pero ya es nuevo recalentamiento del victimismo.

