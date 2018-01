El graciosete de 'Podemos': de burlarse de las víctimas de ETA a cobrar de dinero público

Catalunya Radio acaba de anunciar el fichaje Facu Díaz a partir del 31 de enero de 2018. Básicamente porque en su CV no tiene mucho más. Salvo hacer chistes del tipo "quemar iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro" o burlarse de las víctimas del terrorismo.

Hay muchos humoristas en la ‘corpo' de innegable talento, aunque lo pongan al servicio del indepevictimismo como Queco Novell, Anges Busquets, Ivan Labanda (no habría nada que reprochar sino fuera porque lo hagan en una tele que debería representar a todos los catalanes). Facu Díaz está más en la órbita de un Toni Alba, que trata de compensar la falta de talento con pura provocación para hacerse popular.

Eso sí, Facu Díaz en su presentación en ‘El Suplement' de Catalunya Radio el día 21 dejó claro que sabe lo que la corpo quiere: victimismo y ahí se puso a hacerse la víctima sobre lo mucho que le maltrataban en la malvada España donde al pobre le critican en las redes sociales (no como él, que en las redes es un bendito) "Me he convertido en el Julián Assange" en España, dijo.

Teniendo en cuenta de que en Catalunya Radio ya tienen en nómina a Jair Domínguez, el tipo que deseó que toda La Roja se estrellara en un accidente de avión y que practicara tiro con retratos de Jefes de Estado de España y también a Empar Moliner, la que quema en público ejemplares de la Constitución española y ahora suman a Facu Díaz, la radio pública catalana empieza a recordar a esos trozos de tubería donde se cuela toda la mierda del desagüe.