Pedrojota se pica con los ataques de su exmujer Ágatha: "De todo esto se recordará la generosidad y no el rencor"

Ágatha Ruiz de la Prada se mantiene en pleno tour por los medios de comunicación tras su separación de Pedrojota Ramírez. Después de haber estado en espacios punteros como 'El Hormiguero' y no hablando precisamente bien de su exmarido, el último ataque al periodista llegó en una entrevista para Fashion & Arts. Ágatha Ruiz de la Prada: "Pedrojota era un coñazo".

Aprovechando la tesitura de la participación de Pedrojota en la tertulia de EsRadio, intentó Federico Jiménez Losantos este 22 de enero de 2018 que su invitado rajara en respuesta a De la Prada. Pero solo lo consiguió a medias:

He tenido la suerte de encontrar a una mujer excepcional. Yo pensaba que mujeres como Cruz solo existían en las novelas de amor. Yo recomiendo de verdad la revista 'Harper's Baazar', que la gente lea el reportaje y se dé cuenta de que ni Cruz ni yo hablamos de otra persona.

Yo siempre miro al presente y nunca hacia atrás. Cuando se es tan feliz como lo soy yo no hay margen para otra cosa. El amor siempre prevalece sobre el odio. Y mira, os digo una cosa, en estas situaciones la generosidad es mucho más importante que el rencor. Cuando pase el tiempo y haya perspectiva lo que se recordará de esta encrucijada no será el rencor y sí la generosidad.

Esta última idea fue la que repitió como un mantra Pedrojota en su intento de que quedara como el titular de su respuesta o 'no respuesta' al último ataque de su exmujer Ágatha, pero finalmente se lanzó a hablar de su nueva compañera, Cruz, dejando algún comentario de lo más jugoso:

Cruz es una de las mejores abogadas de familia que hay en Madrid. [...] Ella siempre me ha dicho irónicamente que divorcia muy bien y yo que veo las cosas de cerca, os digo que divorcia maravillosamente, y para mí es una gran putada porque me siento concernido por su derecho profesional: conozco algún caso de divorcio en marcha que cuando sea público va a tener notoriedad, pero no tengo más remedio que callar.