Julia Otero se pone de los nervios por la regañina que le echó en directo Ibarra a Ferreras y acude en su auxilio

El alegato de un más que indignado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que dejó a García Ferreras a cuadros en la emisión de 'Al rojo vivo' de este 23 de enero de 2018, tuvo su continuidad en la emisora del grupo Atresmedia esa misma tarde--Rodríguez Ibarra desarma a Ferreras por dar tanto la tabarra con el monotema catalán: "Lo que haga Puigdemont en Europa me importa un pepino"--.

Y es que el dirigente extremeño había corregido al presentador de laSexta en su desmedido interés por todo lo que hace o dice que hace Puigdemont en su periplo europeo. Ibarra le espetó que a él "le importaban un pepino" las andanzas del prófugo, afeando a todos los medios en general, y no solo a Ferreras, el martilleo constante con el monotema--Wyoming también quiere votar 'no' y ridiculiza a los 'dinosaurios' del PSOE; Corcuera, Ibarra y Felipe González--.

Julia Otero y Ferran Monegal acudieron en auxilio de su compañero de grupo mediático en la sección que el crítico televisivo tiene en 'Julia en la Onda' de Onda Cero--Rifirrafe entre Rodríguez Ibarra y Carlos Alsina: "Si vamos a discutir, me voy"--.

Otero: Oiga, ya que está hablando de Puigdemont, esta mañana ha tenido Ferreras una enganchada con Ibarra, que no quiere ver al Puigdemont, no es que le caiga bien, que no quiere que nadie hable de él en la tele.

(quizás esta afirmación de la locutora es muy exagerada porque Ibarra cree que lo que ocurre es que se le presta demasiada atención, no que él no quiera que nadie hable de él en las televisiones)

Otero: El señor Rodríguez Ibarra diciéndonos lo que tenemos o no qué enseñar los medios.

Monegal: ¡qué bonito! el político dando lecciones de periodismo a los medios. Ahí le sale el ramalazo, ahí empezaron en TVE. Aunque a usted le pese como político, Puigdemont es noticia. Es que este hombre es diputado electo, para algunos president, que puede ser discutible...pero esa tendencia de los políticos de silenciar lo que no les guste...¿tiene televisión Extremadura? Que no lo sé.

"Que pasa, que de estos temas no se habla. Y lo mismo me pasa con la TV3, que no han salido las intervenciones de la profesora de Universidad que le dio a Puigdemont en la cresta"--Rodríguez Ibarra: "El PSC nos hace perder votos dentro y fuera de Cataluña"--.