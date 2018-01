Rajoy se presenta a la entrevista con Alsina con la chuleta de las películas para los Óscar pero la jugada le sale regular

Compareció Mariano Rajoy a la entrevista con Carlos Alsina de este 24 de enero de 2018 con la lección aprendida. La última vez que ambos se vieron las caras, el año pasado, el presidente de gobierno quedó desarmado al no tener más remedio que reconocer que no había visto ninguna de las películas nominadas a los Goya: "para mi desgracia no veo películas, solo leo novelas".

A pesar de esa salida, las críticas del mundo del cine español arreciaron y Rajoy fue objeto de coñas y mofas. Así que para que no sucediera lo mismo los asesores le prepararon la chuleta con las películas nominadas a los Goya y a los Óscar.

Sin embargo, Alsina no pensaba esta vez tratar el tema, para decepción de Rajoy, que ya que reconoció que llevaba un papelito preparado, atrajo la atención de Alsina, y el presidente, terreno este el del cine que apenas domina, acabó haciéndose un lío.

Alsina: Le agradezco que nos haya acompañado este rato. Este año no le pregunto por las películas nominadas a los Goya para no... Rajoy: Pues me lo traía preparado... Alsina: ¿Qué me dice? (risas) ¿Cual le ha gustado más? Rajoy: y la de los Óscar. Aquí las tengo. Como me preguntó...Guillermo del Toro. Las carteles de las afueras y Dunkerke. Alsina: ¿y ha visto algunas de ellas? Rajoy: No (risas) Alsina: ¿entonces que se ha preparado? (risas) Rajoy: No he tenido tiempo. No se han estrenado en España. Alsina: Sí se han estrenado, presidente Rajoy: ¿las 3? Alsina: Yo creo que sí presidente. Dunkerke y Los Carteles sí. La del agua creo que no Rajoy: Dunkerke se estrenó sí. La del agua no

Como ven, Rajoy y el cine son términos que siguen sin maridar bien.