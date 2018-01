Carlos Herrera deja temblando a Iglesias con un impecable estacazo al "mono corroncho" de Maduro

No sólo de Cataluña vive el hombre. El mundo gira y gira y los separatistas, a Dios gracias, no son el ombligo del mundo. Eso sí, para desgracia, en algunos sitios no hacen otra cosa que 'mejorar', sobre todo en la Venezuela de Nicolás Maduro, que acaba de dar una patada en salva sea la parte al embajador de España en Caracas.

Carlos Herrera, en su editorial de este 26 de enero de 2018, ha dejado al dictador bolivariano como un auténtico trapo y, de paso, le ha lanzado un recadito a los podemitas:

Las relaciones entre Venezuela y España viven un momento muy delicado porque Nicolás Maduro es incapaz de hacerse con el control del país y entonces necesita un enemigo y apunta a España y ha comenzado una serie de agresiones que hasta ahora, fíjense ustedes, todas las que había puesto en marcha habían tenido una respuesta bastante contemporizadora del Gobierno incluso apelaciones soeces al presidente, etc, etc, etc. Bueno ahora le declara persona non grata al embajador español allí, tiene 24 horas o 48 para salir y hoy veremos si el Consejo de Ministros toma una medida contundente. El primero es echar al tipo este que tienen estos aquí de embajador, y segundo seguir apoyando la oposición y comprometerse de verdad con la ayuda a Venezuela y con la ayuda a los demócratas de Venezuela, no a este mono corroncho que tiene una obsesión con España y con Mariano Rajoy.

Herrera recordaba los insultos de Maduro a nuestro país:

España, uno de los países más desiguales de Europa fíjate tú, que lo va a decir el Gobierno español tiene presos políticos, Rajoy pertenece a la banda de los corruptos es un sicario del pueblo y luego dice "ponte a cuatro patitas compadre este pueblo te va a dar pela una paliza".

El periodista de COPE recordaba cuál es la situación de Venezuela y le decía a Zapatero que no entendía como seguía haciéndole sobadas por el lomo al sátrapa venezolano:

¿Ustedes se imaginan un jefe de Estado diciendo estás barbaridades? Un jefe de Estado que dice estas sandeces, estas soeces, creen que luego es un jefe de Estado que cuida a su pueblo y que trabaja por él y que es capaz de sacar adelante las cosas públicas, las cosas de comer. El PIB de Venezuela cayó un 15% respecto al año pasado, la inflación de este año se calcula que pueda estar en el 13000 %, el plomo una subida del 30%, lo calcula el Fondo Monetario la pérdida de producción de crudo no para de caer, el año pasado se situó en el nivel más bajo en 28 años. ¿Qué podemos hacer hablando con este? Absolutamente nada, ni siquiera Rodríguez Zapatero que tendrá muy buenas intenciones pero ¿qué haces hablando con este tío, con este individuo?

Y remataba con un mensaje a los podemitas: