El estacazo sideral que un desatado Herrera le mete a algunos medios e incluso a sus colaboradores por mansear con la decisión del Gobierno de evitar otro chantaje de Puigdemont

Palo de Carlos Herrera a algunos medios de comunicación...e incluso a alguno de sus colaboradores. La estrella de COPE no ha tenido reparos en meterle el dedo en el ojo a algunos colegas a cuenta de la decisión tomada durante este fin de semana por el Tribunal Constitucional.

El Constitucional justificó la suspensión del pleno de investidura por la urgencia excepcional que se vivía en Cataluña, tras haber aprobado el pasado sábado 27 de enero de 2017 por unanimidad prohibir que Carles Puigdemont fuera investido si no acudía al Parlament, como previsiblemente sucederá--Estocada al 'procés': El TC prohíbe por unanimidad investir a distancia a Puigdemont--.

Puigdemont no podrá ser investido por medios telemáticos ni en sustitución por otro representante, no podrá serlo tampoco sin autorización judicial y, además, los exconsejeros fugados a Bruselas sobre los que pese orden judicial de búsqueda y captura "no podrán delegar el voto"--Los tres 'dignos' diputados fugados con Puigdemont que renuncian a sus actas --.

En ese sentido se manifestaba Carlos Herrera en su editorial en 'Herrera en COPE' de este 29 de enero de 2018--Todo el mundo ha hecho el mismo chiste sobre Puigdemont al ver a la Policía inspeccionar alcantarillas--:

Quedan 24 horas para la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, la incertidumbre el escenario político sigue sin despejarse, pero hay una decisión muy importante tomada este fin de semana por el Tribunal Constitucional; que lo que ha tomado en realidad son medidas cautelares, es decir, ha dicho que el recurso del Gobierno, la impugnación del Gobierno se la va a estudiar con tranquilidad pero de momento toma medidas cautelares que son suficientes

Llegados a este punto, el palo que le mete a algunos medios y de paso a algunos colaboradores es de proporciones cósmicas--Cercas desvela una anécdota con Puigdemont que demuestra su obsesión con Franco para justificar su "pensamiento irracional"--:

Miren el viernes después de que el Consejo de Estado hubiera dicho que se puede hacer lo que decía el Gobierno pero no era el momento, la verdad, la decisión de recurrir igualmente al Constitucional fue apoyada por el PSOE y Ciudadanos, todo hay que decirlo, y perdonen ustedes pero excepto Santi González, los editoriales de ‘El País', Jorge de Esteban en ‘El Mundo' y este programa, y no todos los de este programa, pocos eran los que decían que el Gobierno tenía que arriesgarse, a pesar de que podía dejarse muchos pelos en la gatera. Pero el Gobierno tenía derecho a intentar prevenir un delito cuando tenía el anuncio de que ese delito, de que esa situación ilegal se iba a producir.

Esto había que evitarlo y se negoció debidamente, se presionó debidamente, y se llevó al Constitucional que estaba dividido pero tomó una decisión inteligente la que ha conseguido que a Puigdemont se le acabe el tiempo escénico. Porque ya hasta los suyos hablando de cortar la función. ¿Por qué fue trascendental la sesión del Tribunal? Primero porque se salvó la unanimidad que hasta ahora se había hecho gala de ella en magistrados que son cada uno de su padre y de su madre, más de su madre que de su padre pero bueno, cada uno, y no sin dificultad. Se hizo encaje de bolillos, se tomó una decisión operativa e inteligente, ¿por qué? porque era suficiente. Lo que se bloqueó fue la elección de Puigdemont por vías ilegales, telemáticas en este caso. Y luego, se dejó para otro día el recurso del Gobierno, pero eso me da a mí que al Gobierno le importa menos porque había conseguido el fundamental; también el Constitucional dijo que no se podía asistir al pleno sin autorización del juez Llarena, es decir, Puigdemont puede presentarse en el Parlamento si consigue entrar pero no va a servir de nada si no lleva una autorización escrita del juez; que hombre se la ha negado a Junqueras y que todos los fundamentos jurídicos dicen que no se la va a dar. Además, también lo que dice el Constitucional es que no se puede delegar el voto, ya hay dos de los fugados que han dejado correr la lista, ¿por qué? porque si no es que no le salen las cuentas, que los de la CUP están por ahí diciendo que no votan a uno si no es Puigdemont, así que el Gobierno ha conseguido evitar la humillación de un Puigdemont elegido, es verdad que con un órdago, y es verdad que muy arriesgado, pero es la primera vez en tres o cuatro meses que le sale algo bien a este Gobierno, pero tenía la obligación de arriesgarse.

"Y como les recuerdo, apoyado por PSOE y Ciudadanos, es verdad que Ciudadanos diciendo que como no saliera bien pedirían las cuentas, pero bueno, no era lo mismo pararlo antes de tiempo que hacerlo una vez investido a través de trampas. Eso ha hecho que el tiempo ahora juegue en contra de los independentistas, ¿pueden retrasar el pleno buscándose alguna hañagaza? Pues no lo sé, esperen cualquier cosa", finalizó el locutor.